Sebastian Vettel: «Die will ich nie wiedersehen»

​Weltmeister Lewis Hamilton hat die neuen Reifen von Pirelli hart kritisiert. Der Engländer erhält Rückendeckung von Sebastian Vettel, der zu den jüngsten Mischungen sagt: «Die will ich nie wiedersehen.»

Lewis Hamilton hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, was die jüngsten Reifenmischungen von Pirelli betrifft: «Die letzten Prototypen, die Pirelli wie üblich zum Jahreswechsel einführen wollte, waren ein ganzes Stück schlechter als die Vorgänger.»

Die für 2020 eigentlich geplanten Reifen erhielten von den Piloten ein so mieses Zeugnis, dass die Formel 1 derzeit auf 2019er Gummi rollt. Und das soll auch so bleiben, wenn es nach Sebastian Vettel geht, denn der Heppenheimer ist gleicher Ansicht wie sein englischer Kollege.

«Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt», sagt der 53fache GP-Sieger über die in Bahrain ausprobierten Walzen. «Die jüngsten Mischungen auszuprobieren, das war einen Versuch wert, aber die will ich nie wiedersehen. Die sind schlechter als die Reifen, die wir heute verwenden. Damit sind alle Schwierigkeiten, mit welchen wir in Sachen Gummi gegenwärtig kämpfen, noch übler.»

«Wenn diese Reifen wirklich die Lösung für 2021 sein sollen, dann muss ich sagen: Ich würde lieber bei den heutigen bleiben. So lange wir nicht Walzen erhalten, die etwas bieten, was die heutigen nicht haben, dann sollten wir nicht umstellen. Ich meine hier vor allem Fortschritte wie eine geringere Neigung zum Überhitzen und eine bessere Chance, mit unseren Gegnern kämpfen zu können.»



Zu seinem bisherigen Training sagt der vierfache Weltmeister: «Wir fahren im Herbst und nicht im Frühling, ausserdem war es bedeckt, mit ein paar Regentropfen sogar. Dies hat bewirkt, dass der übliche grosse Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Training nicht so markant war wie in den Jahren zuvor.»



«Es wird schwierig sein, im Rennen mit den Reifen hauszuhalten, aber diese Aufgabe ist für alle Fahrer gleich. Für mich ist noch unklar, wie viele Boxenstopps das bedeutet.»





2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665





1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0