Max Verstappen (2.): «Das willst du nicht»

Nach dem Trainingsfreitag auf der äusseren Streckenvariante des Bahrain-Rundkurses zeigte sich Max Verstappen wenig begeistert vom Layout der Piste. Der Niederländer drehte dennoch jeweils die zweitschnellste Runde.

Im ersten Training betrug Max Verstappens Rückstand auf die Bestzeit von George Russell noch 0,176 sec, am Nachmittag verkürzte der schnelle Red Bull Racing-Pilot den Abstand zum Hamilton-Ersatzmann im Mercedes auf 0,128 sec. Danach erklärte er im TV-Interview trocken: «Die Strecke ist ziemlich knifflig. Wir haben noch nicht die richtige Abstimmung für die Balance gefunden, speziell bei den Versuchen mit wenig Sprit an Bord, da scheinen wir noch etwas nachlegen zu müssen.»

«Im Renntrimm sahen wir nicht schlecht aus, aber ich denke, da geht noch mehr», fügte der 23-Jährige gewohnt kämpferisch an. «Es gibt noch einige Dinge, die wir anschauen müssen, ich hatte Unter- und Übersteuern und auch Traktionsprobleme», zählte Verstappen auf.

Und der neunfache GP-Sieger übte Kritik am kurzen Aussenkurs der Wüstenbahn: «Es ist aus Fahrer-Perspektive nicht die spannendste Strecke, und weil die Runde so kurz ist, hängt man immer am Funk. Überall trifft man auf Verkehr – das willst du nicht. Gerade im zweiten Sektor ist das schwierig, weil er so viele blinde Kurven umfasst. Wir mussten die Reifen abkühlen, um einen zweiten schnellen Versuch zu unternehmen und es ist nicht die einfachste und netteste Piste. Aber es ist, wie es ist.»

Verstappen schilderte ausserdem: «Ich habe versucht, einigen Autos zu folgen, und die langsameren sind auch einfacher zu überholen. Aber wenn dein Vordermann nur drei Zehntel von deinem Tempo entfernt ist, dann wird das schon wieder sehr schwierig. Valtteri Bottas’ schnellste Rundenzeit wurde auch wegen der Missachtung der Streckengrenze gestrichen, so gesehen fehlen uns dreieinhalb Zehntel, was ein ganzes Stück ist. Wir müssen also noch Zeit finden, speziell fürs Qualifying. Aber auch im Rennen müssen wir uns etwas verbessern, um konkurrenzfähig zu sein.»

2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641