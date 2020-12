2. Training: Zweite Bestzeit von George Russell

George Russell gab im Mercedes von Weltmeister Lewis Hamilton auch im zweiten freien Training zum Sakhir-GP das Tempo vor. Teamkollege Valtteri Bottas landete auf dem elften Rang.

Die grosse Frage vor dem zweiten Training lautete: Würde George Russell, der für den Covid-19-infizierten Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes einspringt, wieder vor Stammpilot Valtteri Bottas landen? Der 22-jährige Brite, der normalerweise im Williams viel weiter hinten im Feld zu finden ist, stellte mit 54,546 sec die FP1-Bestzeit auf – Bottas blieb mehr als drei Zehntel langsamer und reihte sich auf dem vierten Platz ein.

Zum zweiten Training hatte sich die Piste um vier Grad Celsius auf 26 Grad abgekühlt, als Pietro Fittipaldi als Erster ausrückte. Der Brasilianer darf im Haas-Renner von Romain Grosjean das Wochenende bestreiten, weil sich der Genfer beim Feuercrash im Bahrain-GP an den Händen verbrannt hatte. Er legte mit 56,949 sec eine Messlatte, die schnell von Routinier Kimi Räikkönen im Alfa Romeo unterboten wurde.

Bald darauf führte Carlos Sainz die Zeitenliste an, doch auch der Spanier wurde wenig später abgelöst. Der neue Leader hiess Esteban Ocon, der die 3,543 km in 55,210 sec schaffte. Nach 15 Minuten sorgte Sebastian Vettel für Unterhaltung, der Deutsche verlor in der zweiten Kurve die Kontrolle über seinen Ferrari, konnte danach aber aus eigener Kraft wieder weiterfahren.

Auch Teamkollege Charles Leclerc blieb nicht fehlerfrei, ein wilder Ritt über die Randsteine ausgangs der achten Kurve zwang ihn an die Box. Besser lief es für Max Verstappen, der nach Ablauf der ersten halben FP2-Stunde mit 55,043 sec der Schnellste vor Ocon und Bottas war.

Charles Leclerc mit Problemen

Vettel drehte sich zehn Minuten später noch einmal, diesmal in der fünften Kurve, wobei er gluck hatte, nirgends anzuschlagen und nicht vom hinter ihm fahrenden Haas-Renner von Kevin Magnussen abgeräumt zu werden. Zur Halbzeit war Sergio Pérez der Schnellste, wurde aber kurz danach von Bottas mit 54,506 sec in den Schatten gestellt. Allerdings wurde dem Finnen die Zeit wieder gestrichen, weil er ausgangs der achten Kurve neben der Piste geraten war.

So durfte sich Russell eine Minute später mit 54,713 sec über die erste Position freuen, während Ferrari keine guten Neuigkeiten für die Leclerc-Fans hatte: Der Monegasse bekundete ein Problem mit der Antriebswelle, das die Scuderia vor dem Ende der Sessions noch zu lösen hoffte. Allerdings verriet der Blick in die Box der Roten, dass sie die Hoffnung schnell aufgaben.

Verstappen patzte derweil wie Bottas ausgangs der achten Kurve und beschwerte sich a, Funk: «Ich habe unglaublich starkes Untersteuern.» Sein Teamkollege Alex Albon hatte die gleichen Sorgen. Noch schlimmer erging es Lando Norris, der sich erst den Unterboden beschädigte, sodass dieser ausgetauscht werden musste, und nach einer langen Wartepause gleich wieder die Box ansteuern musste, weil ein weiteres Problem aufgetaucht war. Der McLaren-Pilot kam nicht mehr zu einer weiteren Ausfahrt.

Eine halbe Stunde vor dem Ende bestätigte Ferrari, dass die Session für Leclerc gelaufen war. Sergio Pérez, der gerade seinen Longrun absolvierte, musste einen kurzen Besuch an der Box absolvieren, weil ein Teil seiner Kamera lose geworden war. Grössere Sorgen hatte Sainz, der mit Getriebeproblemen kämpfte.

In der Folge konzentrierten sich die GP-Stars und ihre Teams auf die Rennsimulationen und entsprechend wenig Bewegung gab es auf der Zeitenliste. Russell durfte sich über die zweite Bestzeit des Tages freuen, Verstappen blieb 0,128 sec langsamer als der Brite im Mercedes. Gasly der die neuntschnellste Runde gedreht hatte, bekam ein Kieselsteinchen an einen Finger geschleudert und musste in den letzten Minuten unter Schmerzen ausharren.

2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit