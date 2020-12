George Russell (1.): «Es wird eine lange Nacht»

George Russell hat seinen ersten Tag im Mercedes von Lewis Hamilton mit zwei Bestzeiten gekrönt. Der Brite bleibt dennoch bescheiden und erklärt: «Valtteri Bottas war schneller, aber seine Rundenzeit wurde gestrichen.»

Es gibt noch viel zu lernen für George Russell, der nach Lewis Hamiltons positivem Covid-19-Test im Mercedes am zweitletzten Kräftemessen der Saison teilnehmen darf. Der junge Williams-Pilot, der sein Cockpit Jack Aitken überlassen hat, legte einen guten Start hin, schliesslich schaffte er es, in beiden Trainings der Schnellste zu bleiben.

Über die Aussenvariante des Bahrain-Rundkurses sagte der 22-Jährige: «Sie ist ganz anders als die gewohnte Streckenführung, sehr knifflig. Es ist keine einfach Piste und ich erwarte, dass es im Quali sehr eng wird. Im Rennen wird es viel Verkehr geben.» Und er fügte an: «Die Zusammenarbeit mit dem Team klappte super, ich arbeite hier mit den Besten und lerne mit jeder Runde so viel Neues. Die Zeiten schwankten und ich denke, sie sind nicht so repräsentativ.»

«Im zweiten Training lief es speziell mit viel Sprit an Bord nicht so gut für mich, und im Rennen ist das natürlich entscheidend», berichtete Russell weiter, und betonte: «Es gibt immer noch sehr viel zu tun. Ich muss das Set-up weiter verbessern und einige Sachen anpassen. Und morgen werden wir dann eine andere Story sehen.»

«Es sitzt noch längst nicht alles und ich gebe mein Bestes, um so gut vorbereitet zu sein, wie nur möglich. Aber wenn man mit so wenig Vorlaufzeit ins Auto steigen muss, ist es immer schwierig. Wir hatten einen guten ersten Tag, aber es gibt noch viel zu tun und ich schätze, das wird eine lange Nacht», erklärte der Mercedes-Junior.

Russell warnte auch: «Nur weil ich heute der Schnellste war, heisst das nicht, dass es morgen auch so sein wird. Verstappen war unglaublich schnell im Renntrimm, Valtteri war auch schneller in FP2, aber ihm wurde die Runde gestrichen. Ich bin mit wenig Sprit an Bord wohl gute eineinhalb Zehntel hinter ihm. Aber wir werden besser.»

2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641