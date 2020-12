Carlos Sainz: «Warum sollte ich nicht auch testen?»

Nachdem sich die FIA dem Wunsch von Renault und Fernando Alonso gebeugt hat, will auch Carlos Sainz beim Nachwuchsfahrer-Test in Abu Dhabi im Ferrari ausrücken. «Ich würde keinem den Platz wegnehmen», ist er sich sicher.

Für Carlos Sainz steht fest: Wenn Fernando Alonso im aktuellen Renault-Renner am Nachwuchsfahrer-Testtag in Abu Dhabi teilnehmen darf, der nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi stattfindet, dann sollte er auch im Ferrari ausrücken dürfen. Dem Spanier, dessen McLaren-Vertrag einen solchen Einsatz zulassen würde, ist nach aktuellen Regeln nicht erlaubt, dabei zu sein, weil er 2020 GP-Einsätze bestritten hat. Alonso kehrt 2021 hingegen nach einer zweijährigen Pause zurück.

Das Ferrari-Team, das wie alle anderen Rennställe mit zwei Autos am Test teilnehmen darf, hat bereits bestätigt, dass Robert Shwartzman und Simulator-Fahrer Antonio Fuoco in den roten Rennern ausrücken dürfen. Mit Mick Schumacher (Haas) und Callum Ilott (Alfa Romeo) Sind zwei weitere Ferrari-Nachwuchstalente mit von der Partie.

Sainz bestätigte in der gestrigen FIA-Pressekonferenz: «Ich würde gerne für Ferrari testen. Das ist wohl speziell angesichts des erlaubten Tests von Fahrern, die weder Rookies noch junge Fahrer sind, auch kein Geheimnis. Deshalb sehe ich nicht ein, warum man die Regeln nicht auch für andere Fahrer lockern sollte.»

Und der Rennfahrer aus Madrid beteuerte: «Ich persönlich würde keinem den Platz wegnehmen. Ich denke, Callum, Mick und Robert werden trotzdem testen, wenn ich also in einem Ferrari teilnehmen dürfte, würde damit nicht verhindern, dass einer von ihnen teilnehmen kann. Deshalb sehe ich keinen Grund, warum ich nicht testen sollte. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, was passieren wird und wie sich die FIA entscheiden wird, aber ich werde alles daran setzen, um dabei zu sein.»

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0