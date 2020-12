Sakhir-GP: Chaos und Stau im Qualifying?

Der zweite Grand Prix in Bahrain wird auf einer deutlich kürzeren Streckenvariante ausgetragen als der erste. Das stellt die Teams vor allem im Qualifying vor besondere Herausforderungen.

Mit nur 3,543 km länge ist der Sakhir-Rundkurs, auf dem die GP-Stars an diesem Wochenende ihre Runden drehen werden, die kürzeste Piste im diesjährigen WM-Kalender. Entsprechend schnell sind die Rundenzeiten, die darauf erwartet werden, wobei Wind und Grip-Niveau auf dem neuen Abschnitt einen erheblichen Einfluss darauf haben werden.

Dennoch kann jetzt schon gesagt werden, dass gerade im ersten Abschnitt des Qualifyings, in dem 20 Fahrer freie Fahrt haben wollen, eine besondere Herausforderung darstellen wird. Denn dafür stehen den Piloten auf diesem Layout zwei Kilometer weniger Platz als in der Vorwoche zur Verfügung. Für eine saubere Runde benötigen sie ungefähr 5 bis 7 Sekunden Abstand zwischen zwei Autos. Somit ist mit Chaos und Stau in der letzten Kurve zu rechnen.

Das könnte dazu führen, dass die Fahrer zu unterschiedlichen Zeiten während der Session auf die Strecke gehen, um das Beste aus ihrem jeweiligen Fenster herauszuholen. Im Rennen wird vor allem das Teammitglied, das die Boxentafel bedient, viel zu tun bekommen.

87 Runden bedeuten 87 Aktualisierungen der korrekten Rundenzahl sowie der Abstände zu den Autos davor und dahinter – und dafür bleiben weniger als 60 Sekunden Zeit (im Vergleich zu 90 Sekunden beim normalen Streckenverlauf). Am Kommandostand bleibt auch weniger Bedenkzeit, bis wichtige strategische Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden müssen.

Die Fahrzeugabstimmung wird nicht dramatisch anders ausfallen, da zwei der drei Sektoren im Vergleich zum vergangenen Wochenende weitestgehend unverändert bleiben. Die kürzere Runden-Distanz bedeutet, dass weniger Zeit in den Kurven verbracht wird, das führt dazu, dass die Reifen weniger Energie aufnehmen, und somit kann mit niedrigeren Reifentemperaturen gerechnet werden. Deshalb können die Fahrer im Qualifying mehr attackieren, da die Reifen gegen Ende einer Runde nicht so stark abbauen, es bedeutet aber auch, dass jeder Fehler einen grösseren Einfluss auf das Quali-Ergebnis haben wird.

Aufgrund abweichender Anforderungen des neuen Mittelsektors wird es aber dennoch einige Veränderungen am Set-up geben. Auf dem Aussenkurs gibt es weniger schnelle Kurven. Die langsameren Kurven führen dazu, dass mehr Energie auf die Hinterreifen wirkt. Entsprechend wird es schwierig, die richtige Balance zu finden, aber es bedeutet auch, dass die Teams sich beim Abstimmen mehr auf die Geschwindigkeiten einer bestimmten Kurve konzentrieren können.

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0