Toto Wolff: «Gutes Gespräch mit George Russell»

Obwohl Weltmeister Lewis Hamilton wegen seiner Corona-Infektion das Sakhir-Wochenende nicht bestreiten darf, konnte sich Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nach dem Qualifying über die Plätze 1 und 2 freuen.

Am Ende behielt Routinier Valtteri Bottas im teaminternen Duell gegen Lewis Hamiltons Stellvertreter George Russell die Nase vorn – wenn auch nur knapp: 26 Tausendstel trennten die beiden Mercedes-Fahrer im Qualifying zum zweitletzten Saisonlauf, den der Finne und George Russell aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen dürfen.

Sehr zur Freude von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der bei Sky Sports F1 erklärte: «Es ist ein gutes Ergebnis für das Team. Es war klar, dass bei einer so kurzen Runde die Abstände gering ausfallen würden, zwischen dem Ersten und dem Dritten betrug der Abstand weniger als eine Zehntel, ich bin also glücklich mit dem Ergebnis.»

Zum Mercedes-Junior Russell, der normalerweise im Williams unterwegs war, sagte der Wiener: «Es ist interessant, denn Lewis und George sind so unterschiedlich. Lewis ist schon so lange an Bord und hat so viel Erfahrung, er ist dieser ruhige, gefasste Typ. George ist auch sehr ruhig, aber er spricht viel mehr. Er nimmt alles sehr ernst. Aber er hat sich gut eingefunden, auch wenn er nicht wirklich ins Auto gepasst hat. Angesichts der Umstände bin ich glücklich mit seiner Performance.»

Vor der entscheidenden Zeitenjagd habe er noch versucht, den Druck, der auf den Schultern des jungen Briten lastet, zu nehmen, verriet Wolff daraufhin: «Wir hatten ein gutes Gespräch beim gemeinsamen Essen mit James Vowles und ich sagte ihm, dass auch ein vierter oder fünfter Platz ein fantastisches Resultat wäre. Ich hatte das Gefühl, dass er hinterher etwas entspannter war.»

Qualifying, Sakhir

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 53,377 sec

2. George Russell (GB), Mercedes, +0,026

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,056

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,236

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,413

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,580

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,633

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,777

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,823

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,618

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,649

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,798

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,000

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,316

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,328

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,419

18. Jack Aitken (GB), Williams, +1,515

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,586

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,049