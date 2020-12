Formel-1-Wintertests 2021: Drei Tage in Barcelona

​Die Formel 1 übt auch im kommenden Jahr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya für die GP-Saison: Die Wintertests werden erneut verkürzt, es wird nur noch drei Tage geübt (2.–4. März 2021).

Die Entscheidung ist gefallen: Die Wintertests 2021 finden nicht auf dem Bahrain International Circuit statt, wie von einigen Rennställen gewünscht, sondern wie gehabt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Wie die Kollegen von auto, motor und sport am schnellsten berichtet haben, ist der Test angesetzt auf Anfang März, gefahren wird von Dienstag, 2. März, bis Donnerstag, 4. März, also nur noch drei Tage lang.

Die Aufgabe für die Rennställe wird nicht leicht sein: Vor der Saison 2020 wurde sechs Tage lang gefahren, in zwei Paketen zu je drei Tagen. Noch vor wenigen Jahren gab es bis zu drei Wintertests, dann wurde fast jedes Jahr das Programm eingedampft. Inzwischen bekommt jeder Fahrer theoretisch nur noch eineinhalb Wintertesttage, bevor es nach Australien geht.

«Viel zu wenig», wie der kommende Ferrari-Pilot Carlos Sainz findet. Die Italiener machen Druck, damit der Madrilene sein neues Team bereits beim Nachwuchsfahrertest im Anschluss ans WM-Finale 2020 kennenlernen kann. Falls das nicht klappt, will Ferrari-Teamchef Mattia Binotto für Sainz einen Test in einem zwei Jahre alten Ferrari auf die Beine stellen, im Januar 2021.

Was für Bahrain sprach: Wettersicherheit. Was gegen Bahrain sprach: die Logistik. Ein Wintertest dort hätte sich gelohnt, wäre im Anschluss daran auch der erste WM-Lauf des Jahres in Arabien gefahren worden, doch der findet in Melbourne statt.

Zudem: Wer in der Wüste technische Probleme bekommt, steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Das haben wir früher erlebt, als Wintertests tatsächlich in Bahrain gefahren wurden. Da dauerte es nur einen Tag, bis viel darüber gejammert wurde, dass Bahrain sechs Flugstunden weiter von den Rennwagenfabriken entfernt sei als Barcelona. Was für eine Überraschung, wer hätte das gedacht!

Auch der Coronavirus hat eine Rolle gespielt: Es ist einfacher, in Barcelona notfalls Personal auszuwechseln, als in Bahrain.





3. Training, Sakhir

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 54,064 sec

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,206

3. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,363

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,389

5. Lando Norris (GB), McLaren, +0,542

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,565

7. George Russell (GB), Mercedes, +0,600

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,614

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,629

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,656

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,781

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,786

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,790

16. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,793

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,794

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,107

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,283

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,429

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,602

20. Jack Aitken (GB), Williams, +1,606





2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0