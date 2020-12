Russell: «Hamilton schrieb – pass auf mein Auto auf!»

​Beim ersten Abschlusstraining im Mercedes erzielt der 22jährige George Russell einen tollen zweiten Startplatz, nur 26 Tausendstelsekunden hinter Bottas, das ist ein Wimpernschlag!

Ein lachendes und ein weinendes Auge beim jungen Mercedes-Fahrer George Russell: «Es wurmt mich, dass ich Valtteri nicht schlagen konnte, aber ich bin sehr happy mit der zweitschnellsten Zeit und dass ich nur so knapp hinter Bottas liege.»



Der Mercedes-Junior springt beim Sakhir-GP für den an Corona erkrankten Lewis Hamilton ein. George sagt: «Lewis hat mir eine Nachricht geschickt und geschrieben: Pass gut auf mein Auto auf!»

«Generell ist das alles sowieso ein Traum: Ich habe erstmals den Sprung unter die ersten Zehn geschafft in einer Qualifikation, und ich darf ein so tolles Rennauto fahren. Die Quali war intensiv, es gab es viel umzusetzen, das ich in den drei freien Trainings gelernt hatte. Am Anfang fühlte sich alles sehr fremd an. Ich musste auch meinen Fahrstil leicht ändern, um aus einem ganz anderen Fahrzeug das Beste zu holen.»

«Das Rennen kann lustig werden, weil ich am ganzen Körper Prellungen habe, ich sitze halt ein wenig zusammengestaucht im Auto. Die Nacht auf Samstag habe ich mit Eis auf der Schulter verbracht. Aber wenn du ein so schnelles Auto hast, dann vergisst du den Schmerz. Der kommt dann zurück, wenn du aussteigst.»

«Der zweite Platz war nicht selbstverständlich, denn das dritte freie Training war nicht so gut verlaufen. Der Wagen lag nicht ideal, und ich selber bin auch nicht gut gefahren. Das grösste Problem waren die Kurven 1 und 2, zu viel Untersteuern, dann schlagartiges Übersteuern, wenn ich aufs Gas latsche. Die Quali war viel besser. Das Ganze ist seltsam, denn vor einer Woche mit Williams war Kurve 1 meine beste Kurve.»



«Jeder weiss, wie nahe Bottas jeweils an Hamilton dran ist, und wenn ich nun in der Nähe von Valtteri bin, dann darf ich damit beim Debüt wirklich zufrieden sein.»



«Das Rennen wird ganz anders velaufen als die Qualifikation. In der Quali geht es um volle Kanne, du musste alles in die Waagschale legen, was du hast. Im Grand Prix geht es im Finesse. Ich sehe mich noch immer in einer Lernkurve. Ich will am Sonntag eine Leistung zeigen, auf die ich stolz sein kann, ungeachtet der Platzierung.»



Auf die Frage, was der grösste Unterschied zu Williams sei, lacht Russell: «Das Essen.» Dann merkt George, was er eben gesagt hat und fügt sofort hinzu: «Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, das Essen bei Williams sei schlecht! Nein, ernsthaft – es ist vielleicht das Auge für Detail, das ist bei Mercedes-Benz einfach sagenhaft.»





Qualifying, Sakhir

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 53,377 sec

2. George Russell (GB), Mercedes, +0,026

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,056

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,236

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,413

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,580

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,633

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,777

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,823

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,618

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,649

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,798

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,000

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,316

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,328

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,419

18. Jack Aitken (GB), Williams, +1,515

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,586

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,049