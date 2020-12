Pietro Fittipaldi, Jack Aitken: Neulinge haben’s hart

​Grosjean-Ersatz Pietro Fittipaldi (Haas) und Russell-Ersatz Jack Aitken (Williams) essen das harte Brot der Neulinge. Die Lernkurve für den Brasilianer und den Schotten koreanischer Abstammung ist steil.

Pietro Fittipaldi und Jack Aitken wurden ins kalte Wasser geworfen: Der in Miami geborene Brasilianer Fittipaldi ersetzt beim Sakhir-GP den verletzten Romain Grosjean, der World Series Formula V8 3.5-Meister von 2017 sass vor einem Jahr letztmals im Haas-GP-Renner und vor acht Monaten letztmals in einem Rennwagen. Jack Aitken, Sohn einer Südkoreanerin und eines Schotten, ist zwar dritter Mann von Williams, seine letzte Fahrt im Formel-1-Auto ging jedoch auf Juli zurück, da fuhr er das erste freie Training zum Grossen Preis der Steiermark. Für beide eine steile Lernkurve also.

Aus dieser Sicht war es wenig verwunderlich, dass die beiden in den ersten Trainings die letzten Ränge belegten: Fittipaldi im ersten Training 19., Aitken 20., im zweiten wurde Pietro 18., Jack 19., denn Charles Leclercs Ferrari war wegen Antriebswellendefekts ausgerollt. Auch im dritten Training tauchten die beiden Neulinge ganz hinten auf.

Fittipaldi berichtet: «Der erste Tag war aufregend. Nach meiner langen Pause wollte ich es behutsam angehen lassen. Ich bin zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Im ersten Training vergeudete ich einen Reifensatz wegen eines Blockierers, das war ärgerlich. Das zweite Training lief gut.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Abgesehen von diesem Fehler zeigte Pietro eine gute Leistung. Er ist viel zum Fahren gekommen, das war wichtig.»

Jack Aitken, Formel-2-Gesamtfünfter von 2019, sagt: «Gut war, dass ich reichlich fahren konnte. Weniger gut war mein Speed auf eine schnelle Runde. Ich habe mich im Auto schnell zuhause gefühlt, der Test damals in der Steiermark war ganz wichtig. Wir haben ein gutes Fundament gelegt, aber ich weiss, dass die Qualifikation ein hartes Stück Arbeit wird – nicht nur, weil ich meine Leistung auf den Punkt bringen will. Die Runde ist sehr kurz, du musst noch mehr als sonst aufpassen, was alles um dich herum passiert.»



Pietro Fittipaldi wird mit grosser Wahrscheinlichkeit als Letzter ins Rennen gehen müssen: In seinem Haas-Renner mussten eine neue Batterie und eine neue Steuer-Elektronik verbaut werden, daher Strafversetzung.





3. Training, Sakhir

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 54,064 sec

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,206

3. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,363

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,389

5. Lando Norris (GB), McLaren, +0,542

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,565

7. George Russell (GB), Mercedes, +0,600

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,614

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,629

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,656

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,781

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,786

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,790

16. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,793

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,794

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,107

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,283

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,429

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,602

20. Jack Aitken (GB), Williams, +1,606





2. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,713 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,128

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,153

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,227

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,323

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,355

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,391

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,411

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,420

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,545

11. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,608

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +0,771

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +0,820

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,025

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,071

16. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,117

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1,318

18. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +1,397

19. Jack Aitken (GB), Williams, +1,547

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





1. Training, Sakhir

1. George Russell (GB), Mercedes, 54,546 sec

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,176 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,265

4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,322

5. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,465

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,620

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,727

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,735

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,833

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,903

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,012

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,170

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,211

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,237

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,312

16. Lando Norris (GB), McLaren, +1,532

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,584

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,218

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,531

20. Jack Aitken (GB), Williams, +2,641





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0