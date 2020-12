Valtteri Bottas (Mercedes/1.): «Ein Micky-Maus-Kurs»

​Der neunfache GP-Sieger Valtteri Bottas erringt in der Qualifikation zum Grossen Preis von Sakhir die 16. Pole-Position seiner GP-Karriere – hauchdünn vor seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell.

Valtteri Bottas sichert sich die Pole-Position für den WM-Lauf von Sakhir: Zum 16. Mal hat der Finne in der Formel 1 eine Pole-Position erobert, es ist seine fünfte 2020 nach Red Bull Ring, Silverstone, Nürburgring und Imola, seine zweite in Bahrain nach 2017, seine dritte in Arabien, da er auch in Abu Dhabi 2017 der schnellste Mann war.

Der 31jährige Finne sagt: «Wir haben etwas Anderes versucht und im letzten Quali-Segment drei Versuche gefahren. Dazu hatte ich mit George einen anderen Stallgefährten. Ich habe versucht, mich von all dem nicht ablenken zu lassen und mich ganz auf mich selber zu konzentrieren. Ich wollte keine Energie verschwenden.»

«Alles hat gut geklappt, unsere Ausgangslage mit zwei Autos in der ersten Startreihe ist ausgezeichnet, George hat einen feinen Job gemacht. Ich freue mich über meine Bestzeit, aber ich muss ehrlich zugeben – meine beste Qualifikation war das nicht.»



«Dieses Layout mit einer so kurzen Runde ist schon sehr ungewöhnlich, und das Rennen morgen ist ein wenig die Reise ins Unbekannte. Es wird nicht einfach sein, einem Gegner zu folgen, auch von daher bin ich froh, dass ich am Start niemanden vor mir habe.»



«Die Strecke ist wirklich Micky-Maus, gleichzeitig aber im oberen Bereich recht eng und vor allem überaus wellig. Ich hoffe auf ein spassigen Rennen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ein hartes Stück Arbeit.»





Qualifying, Sakhir

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 53,377 sec

2. George Russell (GB), Mercedes, +0,026

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,056

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,236

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,413

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,529

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,580

8. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,633

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,777

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,823

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,618

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,649

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,798

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,000

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1,316

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,328

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,419

18. Jack Aitken (GB), Williams, +1,515

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,586

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,049