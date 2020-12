Kimi Räikkönen zu Feuer: «Viel Arbeit für die Jungs»

Kurz nachdem das Williams-Heck von George Russell im zweiten freien Training in Abu Dhabi Rauchzeichen abgegeben hatte, stand auch der Alfa Romeo von Kimi Räikkönen in Flammen. Der «Iceman» half beim Löschen.

Alfa Romeo-Routinier Kimi Räikkönen musste seinen Renner im zweiten Training mit brennendem Heck am Streckenrand abstellen und half – nachdem er aus dem Cockpit geklettert war – gleich beim Bezwingen der Flammen. Gewohnt nüchtern weigerte sich der GP-Star hinterher im Interview mit den F1-TV-Machern, über den Schaden zu spekulieren. «Das mache ich nicht, wir werden sehen. Es ging sicherlich was kaputt, und ich hoffe, dass es hauptsächlich die Verkleidung getroffen hat», winkte er ab.

Der Weltmeister von 2007 hatte auch Glück im Unglück. «Es waren ohnehin ein anderer Motor und ein anderes Getriebe drin, als wir für den morgigen Samstag eingeplant haben. Aber sicher ist, dass die Jungs alle Hände voll zu tun haben werden, es ist viel Arbeit. Morgen sollten wir aber wieder bereit sein», berichtete er.

Vor dem Brand lief es auch gar nicht so schlecht für den Finnen, der das zweite Training auf dem 14. Platz abschloss, nachdem er in der ersten Session noch zur Top-10 gehört hatte. «Es ist erst Freitag und deshalb unmöglich zu sagen, wo wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen. Wir werden das morgen und am Sonntag sehen. Alles funktionierte bis auf das Ende, das natürlich nicht gut war, ganz okay. Wir konnten einfach nicht viele Runden mit mehr Sprit an Bord abspulen.»

Auch die Reifen bereiten Kimi keine Kopfzerbrechen. «Die waren ziemlich in Ordnung. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann, Aber das war nichts Aussergewöhnliches», erklärte er. Zu den 2021er-Gummis, die jeder Pilot im FP2 ausprobieren musste, sagte er: «Wir haben nur acht Runden darauf gedreht, und sie fühlten sich okay an. Aber es ist schwer zu sagen, wie sie sein werden, wenn wir sie richtig einsetzen.»

2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856

1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit