Reifen-Panne bei Mercedes: FIA passt Reglement an

​Ausgerechnet die sonst so zuverlässige Mercedes-Truppe hat sich in Sakhir bei einem Boxenstopp blamiert. Der Autosport-Weltverband FIA hat dabei eine Unklarheit im Reglement entdeckt und nun reagiert.

Grosser Preis von Sakhir am 6. Dezember: Boxenstopp von beiden Mercedes hintereinander, während der Safety-Car-Phase am Ende der 62. Runde (weil der Frontflügel von Jack Aitkens Williams auf der Piste lag). Wegen eines Problems mit dem Funk wurden die falschen Reifen bereitgelegt – Hamilton-Ersatzmann George Russell erhielt die Vorderreifen von Valtteri Bottas und musste später nochmals reinkommen, Bottas wurden jene von Russell aufgeschnallt, dann wurde der Fehler bemerkt, die frischen Reifen kamen wieder runter, inzwischen begann die überhitzte Bremse zu brennen, aus der Not wurde der Finne mit seinem abgefahrenen Gummi auf die Bahn zurückgeschickt.

Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Loïc Bacquelaine (Belgien), Mika Salo (Finnland) und Mazen Al-Hilli (Bahrain) hörten nach dem Rennen Mercedes-Sportchef Ron Meadows an. Meadows legte dar, dass es technische Probleme mit dem Funk zwischen dem Kommandostand und der Box gab. Der Kommandostand hatte zur Box hinübergefunkt, dass Russell vor Bottas hereinkommen werde, nicht hinter dem Finnen, aber die Mechaniker von Russell hörten diese Nachricht nicht, weil sich in diesem Moment George über Funk meldete und es zu einer Überlagerung der Botschaft kam. Daher Bottas-Reifen am Wagen von Russell.

Die FIA in ihrer Urteilsbegründung: «Normalerweise wird das als Verletzung des Sportreglements eingestuft und gegebenenfalls sogar mit Disqualifikation geahndet. Aber in diesem Falle liegen mildernde Umstände vor. Erstens hat das Team den Fehler innerhalb von einer Runde korrigiert, indem Russell erneut hereingeholt wurde. Zweitens dauerte der Stopp von Bottas aufgrund des Fehlers so lange, dass das Ergebnis erheblich beeinträchtigt wurde. Einen Fall wie hier haben wir jedoch noch nie gehabt – dass ein Pilot mit den Reifen eines anderen fährt. Wir werden anregen, das Reglement entsprechend zu ergänzen.»

Das ist nun passiert: Der Autosport-Weltverband FIA hat das sportliche Reglement aufgrund des Vorfalls bei Mercedes geändert. Neu steht in den Regeln: «Ein Fahrer, der mit Reifen auf die Bahn geschickt wird, die nicht für ihn vorgesehen waren, muss sie innerhalb von zwei Runden wechseln lassen und durch Walzen gleicher Mischung ersetzen.»



Wer dieser Vorschrift nicht Folge leistet, wird mit einer Stop and go-Strafe von 10 Sekunden belegt.





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0