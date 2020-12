Grosjean-Arzt Ian Roberts: Zusätzliche Aufgabe

Ian Roberts eilt in Bahrain Romain Grosjean zu Hilfe

​Dr. Ian Roberts war der Mann, der den Genfer Haas-Fahrer Romain Grosjean beim Feuerunfall von Bahrain über die Leitschiene in Sicherheit zog. Nun erhält der englische Rennarzt eine zusätzliche Aufgabe.

Professor Gérard Saillant, der ranghöchste Mediziner beim Autosport-Weltverband FIA, geht in Rente. Der 75jährige Spezialist für Orthopädie (Fehlbildungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats) und Traumatologie (Verletzungen) war jahrelang erster Ansprechpartner des FIA-Präsidenten Jean Todt in Gesundheitsfragen, 2011 folgte er dem legendären Professor Sid Watkins als Chef der FIA-Medizinabteilung.

Saillant bleibt der FIA künftig als Berater erhalten, neuer leitender Mediziner wird sein bisheriger Stellvertreter, Dr. Dino Altmann aus Brasilien, jahrelang leitender Mediziner beim brasilianischen WM-Lauf in Interlagos.

Im gleichen Zug erhält auch Dr. Ian Roberts einen neuen Job. Der Engländer war jener Mann, der dem Genfer beim fürchterlichen Feuer-Unfall über die Leitschiene half. Er rückt als neuer stellvertretender Chef der Medizinkommission nach.



Roberts war 2013 von der FIA zum Nachfolger des entlassenen Formel-1-Chefarztes Dr. Gary Hartstein bestimmt worden. Der Engländer verfügte über einen beeindruckenden Leistungsausweis. Der ehemalige Rettungshubschrauber-Arzt und Experte für Intensiv- und Narkosemedizin hatte seit vielen Jahren als leitender Rennarzt beim Grossbritannien-GP in Silverstone Rennstrecken-Luft schnuppern können. Er war auch als Berater in vielen motorsportlichen Gremien tätig, unter anderem in der britischen Motorsport-Vereinigung MSA.





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0