Lewis Hamilton: Neuer Vertrag bei Mercedes-Benz

​Mercedes-Benz streut Anspielungen auf eine Vertragsverlängerung mit Lewis Hamilton. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird zitiert mit: «Wir haben als Team noch mehr zu erreichen.»

Seit Monaten fragen sich die Formel-1-Fans: Wann unterzeichnet Lewis Hamilton ein neues Abkommen bei Mercedes? Offenbar könnte die Vertragsverlängerung des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters schon bald publik werden: Mercedes streut in den sozialen Netzwerken gezielte Anspielungen darauf, dass Hamilton der Marke mit dem Stern verbunden bleibt.

Unter #Announce (bekanntgeben) hat Mercedes ein Zitat des 95fachen GP-Siegers Hamilton online gestellt: «Ich plane, im nächsten Jahr hier zu sein. Ich will im nächsten Jahr hier sein. Wir haben als Team noch mehr zu tun und mehr zu erreichen, im Sport, aber mehr noch ausserhalb davon.»

Zu den Vertragsverhandlungen mit Lewis Hamilton sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Rahmen des Abu Dhabi-GP: «Ich hoffe, dass wir das bald erledigen, nachdem sich alles durch die Krankheit noch einmal verschoben hat. Wir hatten die entsprechenden Meetings in der letzten Woche geplant, aber wieder abgesagt. Aber wir werden das nun bald nachholen.»



Der Finne Valtteri Bottas hatte Anfang August bei Mercedes einen neuen Vertrag unterzeichnet. Lewis Hamilton hingegen schob die Verhandlungen auf die lange Bank und sagte: «Wenn so viele Menschen in dieser Corona-Pandemie Sorgen haben, vielleicht keinen Job, dann ist mir unwohl, in dieser Zeit einen fetten Vertrag auszuhandeln. Ich finde einfach, das steht für mich im Moment nicht im Vordergrund.»





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0