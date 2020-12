Alfa Romeo: Robert Kubica und PKN Orlen bleiben

​GP-Sieger Robert Kubica ist auch 2021 dritter Mann bei Alfa Romeo, neben Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Das ist bei einer Konferenz von Titelsponsor PKN Orlen in Polen bestätigt worden.

Der polnische Mineralölveredeler und Tankstellenbetreiber PKN Orlen bleibt für 2021 Titelsponsor von Alfa Romeo, dies ist am 18. Dezember anlässlich einer Pressekonferenz bestätigt worden. Der 36jährige Krakauer Robert Kubica wird weiterhin als Test- und Reservepilot des Rennstalls aus Hinwil (Zürcher Oberland) tätig sein.

Kubica hat in der Corona-verkürzten Saison 2020 an fünf freien Trainings teilgenommen, dazu am Abu Dhabi-Test vom 15. Dezember, in dem er Viertschnellster war hinter Fernando Alonso und dem Mercedes-Duo Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne. «Robert macht einen tollen Job», sagt Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur, «ich bin happy, dass er an Bord bleibt.»

«Das war keine einfache Saison», sagt Kubica über das Jahr 2020. «Die Saison musste wegen der Corona-Krise komprimiert werden, ich glaube, ich war seit Mitte Juni bis Mitte Dezember insgesamt ungefähr fünf Tage zu Hause.»

Der WM-Vierte von 2008 weiter: «Aber ich habe Glück, denn ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen dürfen. Jedes Mal, wenn ich ins Formel-1-Auto steige, tue ich das im Bewusstsein – das ist etwas ganz Besonderes. Die Rolle des Test- und Reservefahrers ist wichtig, und ich freue mich, dass ich sie weitermachen kann.»

«Wir arbeiten noch an einem Rennprogramm ausserhalb der Formel 1, denn auch mit 36 macht Übung bekanntlich den Meister, und Rennfahren ist das beste Training.»



Orlen-Präsident Daniel Obajtek sagt: «Robert hat unsere Erwartungen erfüllt, denn Befragungen zeigen, dass siebzig Prozent der Leute unsere Firma mit ihm in Verbindung bringen. Robert trat in vielen unserer Kampagnen auf, das hat einen messbaren Effekt. Trotz der Corona-Pandemie zahlt sich unsere Investition aus, und Orlen wird diesen Weg weitergehen.»



PKN Orlen, 1999 gegründet, ist einem börsennotierter, polnischer Mineralölveredeler und Tankstellenbetreiber mit Sitz in Płock, der unter anderem Tankstellenketten in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen betreibt, mit insgesamt fast 3000 Stationen. PKN (Polski Koncern Naftowy, also polnischer Mineralölkonzern) Orlen beschäftigt 20.000 Menschen und setzt im Jahr rund 20 Milliarden Euro um.





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0