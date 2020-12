Ritterschlag für Formel-1-Champion Lewis Hamilton

Nachdem Lewis Hamilton in diesem Jahr den siebten WM-Titel einfahren und damit den Rekord von Michael Schumacher einstellen konnte, bekommt der Mercedes-Star den Titel «Sir» verliehen.

Es ist eine Ehre, die nur wenigen Rennfahrern bisher zuteil wurde: Der Ritterschlag der Queen Elizabeth II., der dem Geehrten den Titel «Sir» verleiht. Neben Sir Jack Brabham (1978) war der erste GP-Star, der damit ausgezeichnet wurde, es folgten Sir Stirling Moss (2001) und Sir Jackie Stewart (2001). Nun gehört auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton zu dieser exklusiven Gruppe.

Der Mercedes-Star, der 2008 nach seinem ersten Titelgewinn zum «Member of the Most Excellent Order of the British Empire» (MBE) erklärt worden war, hat sich nicht nur auf der Strecke mit neuen Rekorden und dem siebten Titelgewinn – mit dem er den bisherigen Titel-Rekord von Michael Schumacher eingestellt hat – hervorgetan.

Hamilton setzte sich auch neben den GP-Pisten der Welt lautstark für die Umwelt, mehr Gleichheit und gegen Rassismus und Polizeigewalt ein. Der 35-jährige Rennfahrer gründete die Hamilton Commission, um die Chancengleichheit und die Vielfalt in der britischen Motorsport-Industrie zu verbessern. Und er gründete das X44 Extreme E Team, um an der neuen Elektro-Rennserie teilzunehmen, die auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen will.

Der frühere Ferrari-Teamchef und baldige Formel-1-CEO Stefano Domenicali freut sich über die Ehrung des 95-fachen GP-Siegers. «Lewis ist ein wahrer Gigant unseres Sports und sein Einfluss ist riesig, sowohl im Auto als auch ausserhalb des Cockpits. Was er erreicht hat, ist phänomenal und er ist noch nicht fertig. Wir alle in der Formel 1 gratulieren ihm zu dieser wohlverdienten Anerkennung seiner Leistungen und freuen uns darauf, im Jahr 2021 mehr von seinen Glanzleistungen zu sehen.»

Der «Most Excellent Order of the British Empire» wurde 1917 von König Georg V. gestiftet. Der jüngste der britischen Ritterorden wird in fünf Stufen vergeben: vom niedrigsten (Member of the British Empire, MBE), über den «Officer of the British Empire» (OBE) und den «Commander of the British Empire» (CBE) bis zum «Knight Commander» (oder «Dame Commander») sowie dem «Knight Grand Cross» (oder «Dame Grand Cross»). Nur die beiden letzten Kategorien kommen der Erhebung in den Adelsstand gleich und die Träger dürfen sich fortan «Sir» oder «Dame» nennen.