Freies Training: Von drei auf zwei Stunden gekürzt

​Im Formel-1-Sportreglement für 2021 ist davon die Rede, dass das freie Training vom Freitag gekürzt wird – von zwei Mal 90 Minuten auf zwei Mal 60 Minuten. Ein erster Schritt zu Zweitages-Veranstaltungen.

Eines der Ziele des Formel-1-Geschäftsleiters Chasey Carey bestand darin, «mittelfristig das WM-Programm auf 25 Rennen auszubauen». Dieses Erbe übernimmt Anfang Januar 2021 Careys Nachfolger als Formel-1-CEO, der frühere Lamborghini-Geschäftsleiter Stefano Domenicali. Mit klassischen Dreitages-Wochenenden ist ein solches Programm kaum zu stemmen.

In der Corona-verkürzten Saison 2020 wollten Carey und Formel-1-Sportchef Ross Brawn ein Experiment durchführen: Ein GP-Wochenende als Zweitages-Veranstaltung. Petrus ist den beiden zuvorgekommen. Der erste Trainingstag auf dem Nürburgring entfiel wegen Nebels. Am Samstag wurde dann nur ein freies Training gefahren, danach ging es schon in die Qualifikation. Für die Rückkehr des Imola-GP sah der Plan vor, dass am Samstag von 10.00 bis 11.30 ein 90minütiges freies Training stattfand, ab 14.00 Uhr folgte das Abschlusstraining.

Nun zeigt ein Blick auf das Formel-1-Sportreglement 2021, Artikel 32.1: Für das freie Training am Freitag sind nicht mehr zwei Mal 90 Minuten vorgesehen, sondern zwei Mal 60. Ein Drittel weniger Zeit für die Rennställe also.

Die Vergangenheit hat gezeigt: Wann immer wir GP-Wochenenden mit wetterbedingten Absagen des Trainings hatten (Stichwort Taifun in Japan), erlebten wir später turbulente, attraktive Rennen. Die Techniker und Fahrer haben viel weniger Zeit zum Abstimmen der Rennwagen, am Nürburgring kommen erschwerend die niedrigen Temperaturen hinzu.

Wer seine Abstimmung in nur einer Stunde des freien Trainings nicht auf den Punkt bekommt, ist für die Qualifikation schlecht aufgestellt. Wer dort weiter hinten als üblich steht, tut sich schwerer, im Grand Prix vorzustossen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi