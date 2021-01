Lewis Hamilton: 10 Rekorde, die er nicht brechen wird

​Auf dem Weg zum siebten WM-Titel 2020 hat Lewis Hamilton einige Formel-1-Rekorde niedergerissen, so etwa jene der meisten Siege von Michael Schumacher. Es gibt aber auch Rekorde, die der Brite nicht brechen wird.

36 Formel-1-Rekorde hält Mercedes-Superstar Lewis Hamilton, und 2020 sind einige davon hinzugekommen: Wie etwa die meisten GP-Siege (zuvor 91, von Michael Schumacher, neu 95) oder die meisten Podestplatzierungen in der Königsklasse (zuvor 155, ebenfalls von Michael Schumacher, neu 165).

Zweifellos wird der Unersättliche auch 2021 Rekorde brechen, vielleicht angefangen mit seinem achten WM-Titel. Aber es gibt auch Formel-1-Rekorde, die sind bei aller Brillanz des Ausnahmeathleten auf Jahre hinaus nicht in Reichweite. Wir haben zehn davon zusammengestellt.

Der älteste Fahrer

Der unverwüstliche Louis Chiron nahm am 1955er Monaco-GP als 55-Jähriger teil! Drei Jahre danach verpasste der Monegasse die Qualifikation zu seinem Heim-GP in Monte Carlo mit rüstigen 58 Jahren nur knapp. Lewis Hamilton müsste noch zwanzig Jahre weitermachen, um in den Bereich von Chiron zu kommen.

Die meisten Rennen

Der Finne Kimi Räikkönen kommt derzeit auf 330 GP-Einsätze. Und er fährt auch 2021. Der Abstand zu Lewis Hamilton (derzeit 266 Grands Prix) bleibt also gleich. Hamilton müsste nach Karriereschluss von Räikkönen noch mindestens drei Saisons weitermachen (also bis Ende 2024), um in die Nähe von «Iceman» zu kommen.



Siege in Folge

Sebastian Vettel gewann mit Red Bull Racing von Belgien bis Brasilien 2013 neun Mal in Folge. Mehr als fünf Siege hintereinander hat Hamilton nie geschafft, so wie 2014 (Monza bis Austin) oder 2020 (Nürburgring bis Bahrain).



Pole-Positions in Folge

Ayrton Senna stellte 1988 und 1989 seinen McLaren acht Mal hintereinander auf den besten Startplatz. Hamilton schaffte das in der Saison 2015 sieben Mal.



Pole-Positions in einer Saison

2011 stellte Sebastian Vettel seinen Red Bull Racing-Renner an 19 GP-Wochenenden unglaubliche 15 Mal auf Pole-Position. Bestmarke von Lewis Hamilton: 12 Poles in der Saison 2016 (an 21 Wochenenden).



Podestplätze in Folge

Michael Schumacher kletterte von Indianapolis 2001 bis Suzuka 2002 unglaubliche 19 Mal in Folge aufs Formel-1-Siegerpodest. Lewis Hamiltons persönliche Bestmarke: 16 (von Monza 2014 bis Silverstone 2015).



Führungsrunden hintereinander

Von Spa-Francorchamps 1952 bis Zandvoort 1953 hiess es: «Wer fährt auf Rang 2?» Denn verblüffende 305 Runden lang in Folge lag nur Ferrari-Star Alberto Ascari in Führung. Vor dem Hintergrund der heutigen Rennen mit Reifenwechseln ist diese Zahl uneinholbar. Lewis Hamilton liegt in dieser Sparte nur auf Rang 17 der ewigen Bestenliste, mit 144 Runden (von Spanien bis Monaco 2019).



Jahre in der Formel 1

Michael Schumacher und Rubens Barrichello fuhren 19 Jahre lang Formel 1, diese Zahl erreicht 2021 auch Kimi Räikkönen. Um das zu toppen, müsste Lewis Hamilton noch sechs Jahre lang fahren, also bis 2025.



Beste Rennrunden

Michael Schumacher steht bei derzeit 77 besten Rennrunden. Lewis Hamilton kommt auf 53. In der Turbohybrid-Ära seit Anfang 2014 hat er pro Jahr 5,6 Mal die schnellste Rennrunde gedreht. Geht das in diesem Tempo weiter, wird es gegen Schumi nicht reichen.



Sieg ohne Führungsrunde

Ein skurriler Rekord, denn in 70 Jahren Formel 1 ist es ganze sieben Mal vorgekommen, dass ein Pilot ohne komplette Führungsrunde gewann, in der Regel vom Pech eines Gegners profitierend, meist nach Disqualifikation. Dies passierte Juan Manuel Fangio (Reims 1951), Luigi Musso (Buenos Aires 1956), Tony Brooks (Aintree 1957), Niki Lauda (Monza 1978), Alain Prost (Rio 1982), Elio de Angelis (Imola 1985) sowie Damon Hill (Spa-Francorchamps 1994), also seit 25 Jahren nicht mehr.