Dr. Helmut Marko: Honda sendet sehr positive Signale

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist weiter sehr zuversichtlich, was die Ausrüstung mit dem Honda-Triebwerk ab 2022 betrifft für Red Bull Racing und die Scuderia AlphaTauri.

Nach der Verpflichtung von Sergio Pérez für 2021 steht bei Red Bull Racing das nächste Thema an: Es geht um die Fixierung und Verlängerung der Zusammenarbeit mit Honda, obwohl die Japaner Ende 2021 aussteigen. Eine Fortsetzung der Kooperation ist dennoch möglich, wie Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko versichert.

Wichtig für das Unterfangen: Die Gespräche des Autosport-Weltverbands FIA mit Ferrari, Renault und Mercedes über das Einfrieren der Motorenentwicklung mit Beginn 2022, diese Verhandlungen sollen sich auf der Zielgeraden befinden.

Dr. Marko gegenüber ORF3: «Wir wären in der Lage, die Motoren zu warten, aufzubauen und einzusetzen. Aber eine Entwicklung könnten wir uns weder technisch noch finanziell nicht leisten. Ich würde sagen, wir sind bei diesem Unternehmen gut unterwegs, mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 Prozent.»

Aktuell wird am Motor an zwei Orten gearbeitet: Der Verbrennungsmotor wird in Sakura in Japan entwickelt. Am KERS-System wird bei «Honda Research & Development» in Milton Keynes gearbeitet, unweit des Teamsitzes von Red Bull Racing in Grossbritannien.



Marko verrät: «Die Gespräche mit Honda waren sehr konstruktiv. Sie waren sehr sehr entgegenkommend, und somit kann das in Zukunft auch ohne die offizielle Werksunterstützung ein sehr konkurrenzfähiges Triebwerk sein.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi