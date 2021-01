Alan Jones traurig: «Ich sehe keinen Australien-GP»

Jack Brabham und Alan Jones 2013 in Melbourne

​Noch ist die Verschiebung des WM-Auftakts in Melbourne nicht offiziell, aber auch Formel-1-Champion Alan Jones (74) sagt: «Ich sehe keinen Australien-GP im März, dazu bräuchte es ein Wunder.»

Der Formel-1-WM-Auftakt 2021 wird nicht in Australien stattfinden. Noch ist die Verschiebung des traditionellen Saisonstarts in Melbourne (Bundesstaat Victoria) nicht offiziell, aber die strikten Einreisebeschränkungen und Quarantäneregeln machen einen Grand Prix vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unmöglich. Auch Formel-1-Weltmeister Alan Jones glaubt nicht daran, dass wie ursprünglich geplant am 21. März im Albert-Park von Melbourne gefahren werden kann.

Jones, neben Jack Brabham zweiter Formel-1-Weltmeister aus Australien, sagt gegenüber FoxSports: «Ich fand es immer fabelhaft, dass der WM-Beginn in meinem Land stattfindet – in Melbourne erleben wir jeweils Fahrer in anderen Autos, aufregende GP-Neulinge, die ersten Auswirkungen von Reglementänderungen. Ich sehe es als Privileg, dass Australien den ersten Grand Prix des Jahres ausrichten darf.»

Der zwölffache GP-Sieger weiter: «Ich kann gut verstehen, wie schwierig die heutigen Vorschriften sind, um einen WM-Lauf durchzuführen. Es ist auch ohne Corona eine logistische Herkules-Aufgabe, das ganze Material rund um die Welt zu befördern. Wenn nun noch dazukommt, dass der komplette Grand-Prix-Tross zwei Wochen lang in Isolation gesteckt wird, dann kompromittiert das den Rest der Saison. Es bräuchte angesichts der Corona-Situation ein Wunder, um dieses Rennen im März durchzuführen. Nein, ich sehe beim besten Willen keinen Australien-GP.»

«Ich wäre schon froh, wenn wir im späteren Verlauf des Jahres ein Rennen austragen können. Ich weiss, wie gerne die Formel-1-Leute nach Australien kommen, und wir haben immer eine erstklassige Show auf die Beine gestellt. Und das werden wir auch, wenn der Grand Prix später als üblich stattfindet.»



Sollte der Australien-GP wie erwartet verschoben werden müssen, so würde das erste Saisonrennen am 28. März auf dem Bahrain International Circuit ausgetragen – sofern es die Corona-Lage denn zulässt. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel weiss: «Die Pandemie wird wesentlich beeinflussen, wie mindestens der erste Teil der kommenden Saison aussieht. Ich hoffe aber weiter, dass wir irgendwann einmal zu so etwas wie Normalität zurückkehren können.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi