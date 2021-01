Günther Steiner: «Mick Schumacher darf Fehler machen»

​Im Sommer reifte bei Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner die Idee, 2021 mit zwei jungen Fahrern anzutreten. Steiner: «Ein Pilot wie Mick Schumacher darf auch Fehler machen.»

Es kommt in der Formel 1 selten vor, dass ein Rennstall mit zwei Rookies in eine GP-Saison geht. Der US-amerikanische Haas-Rennstall tut das 2021 mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Letztmals davor geschah das 2015, als Toro Rosso (heute AlphaTauri) mit Max Verstappen und Carlos Sainz in die Saison ging.

Besteht mit zwei Neulingen nicht die Gefahr, dass die Entwicklung leidet, dass die Techniker zu wenig Informationen erhalten? Haas-Teamchef Günther Steiner sagte auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Ja, es besteht ein Riskiko, dass Neulinge aus den vorhandenen Daten zu wenig machen. Aber wir sind ja da, um ihnen zu helfen. Der Vorteil liegt darin, dass man sie in eine bestimmte Entwicklungsrichtung weisen kann und dass sie darüber hinaus die Chance haben, mit dem Team zu wachsen.»

«Wenn es so gut wie nie getan wird, mit zwei Rookies anzutreten, dann bedeutet das für mich nicht automatisch, dass dies zum Scheitern verurteilt ist. Ich will das Risiko nicht kleinreden. Aber wir denken vielleicht ein wenig anders als andere Teams. Ich weiss noch, wie die Leute mich gefragt haben, warum wir Romain Grosjean so lange behalten. Wir sind nicht dazu da, zu tun, was Andere tun. Wir machen, was wir für sinnvoll halten. Die Ergebnisse werden zeigen, ob wir damit richtig liegen.»

Der 55jährige Südtiroler Günther Steiner vertieft Anfang Januar in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport: «Der Zeitpunkt für einen Richtungswechsel war einfach richtig. Wir sehen 2021 als Übergangsjahr, bevor wir 2022 mit einer neuen Rennwagengeneration antreten. Wir machen uns keine Illusionen: Um zu lernen, muss es unseren Fahrern Mick Schumacher und Nikita Mazepin auch erlaubt sein, Fehler zu machen.»



«Ich finde, dass sich die Jungen in der Formel 1 sehr gut machen, ich denke da an Charles Leclerc, der schon in seiner zweiten Saison Grands Prix gewinnen konnte, oder an Lando Norris, der sich bei McLaren fabelhaft entwickelt.»



«Dazu kommt auch noch die finanzielle Perspektive. Junge Fahrer kosten nun mal weniger. Dieses Geld können wir in die Entwicklung stecken.»



«Als klar war, dass wir auf junge Piloten setzen wollen, haben wir uns mit Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zusammengesetzt. Die Ferrari-Fahrerakademie hatte fünf Piloten in der Formel-2-Saison 2020. Die Wahl für Mick wurde letztlich von Ferrari gefällt.»





