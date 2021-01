Carlos Sainz: Keine hohen Erwartungen an 2021

Carlos Sainz weiss, dass ihn ein schwieriges erstes Ferrari-Jahr erwartet. Entsprechend bescheiden fallen die Ziele des Spaniers für die Saison 2021 aus, über die er sagt: «Sie ist weniger wichtig als die Leute glauben.»

Ferrari-Neuzugang Carlos Sainz musste sich nach seiner Vertragsverkündung mit der Scuderia immer wieder die Frage anhören, ob er es schon bereue, bei den Roten unterschrieben zu haben. Das nervte den 26-Jährigen aus Madrid, der im vergangenen Jahr mit McLaren den sechsten WM-Rang in der Fahrer- und den dritten WM-Rang in der Team-Wertung bejubeln durfte.

Die Frage liegt nahe, schliesslich hat sein neuer Brötchengeber Ferrari 2020 mit dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten hinnehmen müssen. Dennoch ärgerte sich Sainz, wie er gegenüber «Autosport» betonte: «Es nervte mich sicherlich ein wenig, denn jeder ging davon aus, dass Ferrari 2021 eine ebenso schwierige Saison haben wird.»

«Natürlich hat Ferrari 2020 einen Rückschritt hinnehmen müssen, und sie sind die Ersten, die das auch bestätigen, denn sie sind sehr selbstkritisch. Aber die Leute waren einfach überzeugt, dass auch 2021 ein schwieriges Jahr wird. Und wenn man bedenkt, dass ich einen zweijährigen Vertrag abgeschlossen habe und 2022 eine umfassende Regeländerung kommt, kann man sagen, dass die Saison 2021 weniger wichtig ist, als die Leute glauben.»

«Man kann nie wissen, wie die Zukunft wird, auch wenn Ferrari in diesem Jahr die Wende schaffen und grossartig sein sollte. Die Leute gingen einfach davon aus, dass 2021 auch so schwierig wird, und das nervte mich, aber ich blieb cool und sagte nichts, was ich hinterher bereute», fügte der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien

21. November: Melbourne, Australien

Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi