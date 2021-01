Otmar Szafnauer (Aston Martin): Die Rolle von Vettel

​Aus Racing Point ist Aston Martin geworden. Teamchef Otmar Szafnauer spricht über die kommende Grand-Prix-Saison 2021 und über die Rolle, die Sebastian Vettel beim Wachstum des Rennstalls spielen wird.

In der Corona-verkürzten GP-Saison 2020 verpasste Racing Point den dritten Schlussrang nur knapp im Duell mit McLaren, am Ende hiess es 195:202. Racing Point konnte vier Podestplätze an Land ziehen und in Sakhir mit Sergio Pérez sensationell gewinnen. Seit 1. Januar 2021 heisst das Team Aston Martin, und die Fans sind gespannt darauf, wie sich der Rennstall schlagen wird – auch mit Pérez-Nachfolger Sebastian Vettel.

Der US-Amerikaner Otmar Szafnauer erwartet von seinem langjährigen Freund Vettel viel: «Wir können erstmals mit einem Weltmeister arbeiten, und seine Erfahrung in Rennställen, die viele GP-Siege und WM-Titel errungen haben, ist Gold wert. Sein Fachwissen war einer der kraftvollsten Gründe, ihn zu verpflichten. Seb hat einfach diese Gewinner-Mentalität, und wir werden viel von ihm lernen können.»

«Neben Vettel haben wir Lance Stroll: jung, begabt, hart arbeitend. Er ist 2020 seine bislang stärkste Saison gefahren, und wir sind überzeugt davon – da kommt noch mehr. Wenn wir diesen beiden Fahrern das richtige Werkzeug in die Hand geben, werden die Ergebnisse kommen, keine Frage. Auch Sebastian soll bei der weiteren Entwicklung von Lance eine wichtige Rolle spielen. Lance soll von ihm lernen, und die beiden sollen sich gegenseitig zu besseren Leistungen anspornen. Ich finde, wir haben eine exzellente Mischung aus Know-how, Jugend und Speed.»

«Wir fiebern der Saison entgegen. Wir haben ungefähr ein Jahr Zeit gehabt, uns auf den Auftritt als Aston Martin-Werksrennstall vorzubereiten. Alle im Team sehen es als Privileg, eine solche Marke repräsentieren zu dürfen. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken: Dieses Team ist unter verschiedenen Namen seit dreissig Jahren in der Formel 1 und hat mit teils bescheidenen Mitteln hin und wieder die Grossen tüchtig geärgert. Wir haben uns den Ruf erworben, über uns hinauszuwachsen. Das gibt uns die Zuversicht, dass wir den Namen Aston Martin würdig vertreten werden.»



«Wir treten unter einem aufregenden Namen an, wir haben hingebungsvolle Teilhaber, welche mehr in den Rennstall investieren, wir haben erfahrene Mitarbeiter – all diese Zutaten ermutigen uns zu erwarten, dass wir 2021 mehr Podestränge einfahren können, im Ideallfall mit einem weiteren Sieg. Bis Ende 2022 werden wir zudem in Silverstone ein neues Rennwagenwerk bezogen haben. Wir konnten den IT-Dienstleister Cognizant von uns überzeugen. Ich spüre im Werk viel positive Energie. Dieser Rennstall war immer von dieser ‚Wir packen das’-Mentalität beseelt, aber nun werden wir auch alle Voraussetzungen erhalten, um ehrgeizige Ziele zu erreichen.»



Noch müssen sich die Fans ein wenig gedulden. Otmar Szafnauer weiter: «Wir werden unser Team offiziell im März präsentieren.» Diese Präsentation soll im Aston Martin-Werk von Gaydon über die Bühne gehen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi