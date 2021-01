Australien-GP: Formel 1 in Quarantäne unmöglich

​Wieso kann in Melbourne das Tennis-Turnier «Australian Open» stattfinden, der Formel-1-GP aber nicht? Martin Pakula, Sportminister des Bundesstaates Victoria: «Es liegt an der Quarantäne-Vorschrift.»

Der Formel-1-Saisonstart in Australien ist geplatzt, der Traditions-GP kann am 21. März nicht stattfinden und soll am 21. November nachgeholt werden. Dies haben – nach einer Entscheidung der Regierung des australischen Bundesstaates Victoria – am 12. Januar «Formula One Management» und der Autosport-Weltverband FIA bestätigt. Die Frage drängt sich auf: Wieso wird das Autorennen verschoben, wenn das berühmte Tennis-Turnier «Australian Open» in Melbourne weiterläuft? Derzeit findet dafür die Qualifikation statt.

Wochenlang verhandelten der Veranstalter «Tennis Australia», ATP (Association of Tennis Profis) und WTA (Women’s Tennis Associaton) mit den Behörden des Bundesstaats Victoria, der mögliche Temin für eine Einreisegenehmigung wurde mehrmals nach hinten geschoben. Spielerinnen und Spieler reisten mit Charterflügen von mehreren festgelegten Standorten an. Im Anschluss müssen sie die obligatorische Quarantäne einhalten, gemäss Vorschriften in Australien zwei Wochen. Dafür sind bestimmte Hotels vorgesehen.

Davon sind nicht alle begeistert. Bewohner von 36 Penthouse-Suiten des Westin-Hotels von Melbourne protestieren dagegen, dass die in Quarantäne gesteckten Sportler in ihrem Haus untergebracht werden. Die Eigentümer-Gesellschaft ist der Ansicht, sie seien vorgängig nicht informiert worden. Hotelmanager Stephen Ferringo wiederspricht und beteuert, die Eigentümer-Gesellschaft unterrichtet gewesen. Zudem seien viele Vorsichtsmassnamen getroffen worden. Ferringo: «Die Bewohner des Westin Melbourne werden keinen Kontakt mit Personal oder Gästen haben, sie werden getrennte Eingänge und Aufzüge nutzen. Ihr Stockwerk wird exklusiv bleiben, es wird auch zu keiner Vermischung der Belüftung zwischen den Stockwerken bestehen.»

Wie gut das funktioniert, hat sich beim US Open im August und September 2020 gezeigt: Dort kam es sehr wohl zu Vermischungen zwischen normalen Gästen und Tennisspielern. In einem Spieler-Hotel im Big Apple habe sogar eine Hochzeit stattgefunden.



Martin Pakula, Sportminister von Victoria, sagt zur Verschiebung des Grand Prix: «Der Knackpunkt war die Quarantäne von 14 Tagen. Der Tennisverband hat zugestimmt, dass diese Isolationsfrist eingehalten wird, für mehrere tausend Mitarbeiter der Formel 1 ist das nicht möglich, weil der Motorsport komplizierter ist. Es ging weniger darum, dass die Leute nicht in Isolation gehen wollten, es zeigte sich einfach – eine Saison- und Rennvorbereitung ist etwas schwierig, wenn alle Fachkräfte zwei Wochen lang in einem Hotel sitzen. Dazu muss vor dem WM-Auftakt einfach zu viel getan werden.»



«Im Gespräch zwischen Gesundheitsbehörden, Formula One Management, Autosport-Weltverband und Rennveranstalter kamen wir zum Schluss, dass die beste Lösung darin besteht, das Rennen erst im November auszutragen.»



«Wir sind davon überzeugt, dass sich die Lage um Corona in zehn Monaten erheblich besser präsentiert. Bis dann sollten wir in Sachen Impfung so weit sein, dass die 14-Tage-Regel hoffentlich nicht mehr eingehalten werden muss.»



Pakula betont: 2022 soll der Melbourne-GP wieder auf seinen angestammten Platz zurück, als Saisonbeginn.



Die Formel-1-WM wird – sofern es die Corona-Lage zulässt – am 28. März mit dem Grossen Preis von Bahrain anfangen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

7. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi