Carlos Sainz (Ferrari): Warnung vor McLaren

Carlos Sainz 2020 am Nürburgring

​Zwei Jahre lang hat Carlos Sainz sein ganzes Herzblut in die Arbeit bei McLaren investiert. Der Spanier hat erlebt, wie das englische Team zulegt hat und warnt davor, was von den Briten 2021 zu erwarten ist.

McLaren hat 2020 die beste Leistung seit acht Jahren gezeigt: Dritter Schlussrang in der Konstrukteurs-Meisterschaft, das war dem zweiterfolgreichsten GP-Team (hinter Ferrari) letztmals 2012 gelungen, als noch Lewis Hamilton und Jenson Button für McLaren fuhren. Carlos Sainz ist nach zwei Jahren in McLaren-Diensten heute Ferrari-Fahrer, aber der Spanier weiss, wie die Engländer zugelegt haben, und er warnt davor, dass von McLaren 2021 noch mehr zu erwarten ist.

Carlos Sainz sagte im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi: «Ich habe erlebt, wie sich McLaren in diesen zwei Jahren gesteigert hat. Was mich vom ersten Tag an bei McLaren begeistert hat, das war der Teamgeist. Selbst nach einer sehr schwierigen Saison 2018, als nur der sechste WM-Rang erkämpft worden war, spürte ich viel positive Energie, eine Stimmung, die mich sofort angesteckt hat.»

Sainz warnt die direkten Gegner von McLaren, also Aston Martin, Alpine und Ferrari: «An der guten Stimmung hat sich nichts geändert, nur dass heute die Mitarbeiter noch entschlossener sind. Der Aufwärtstrend hat Wunder gewirkt, was das Selbstvertrauen angeht. Die McLaren-Truppe erkennt, dass der Rennstall auf dem richtigen Weg ist, und der wird weiter aufwärts gehen. Und ich bin stolz darauf, dass ich meinen Teil beitragen konnte.»

In Corona-Zeiten wurden innerhalb der Rennställe kleine Arbeitsgruppen gebildet, um die Verbreitung des Virus nach einer möglichen Ansteckung zu hemmen. Also rückten die Mitarbeiter der Fahrer noch enger zusammen. Carlos sagt: «Auch wenn ich das Team verlassen habe, behalte ich viele Freunde bei McLaren. Wenn du so viel Zeit bei einem Rennstall verbringst, dann prägt dich das und überdauert das einen Team-Wechsel.»





Der Aufstieg von Carlos Sainz

2005–2009: Karting

2010: Europäische Formel BMW (4.)

2011: Formel Renault 2.0 Eurocup (2.)

2012: Europäische Formel 3 (5.)

2013: GP3 (10.)

2014: Formel Renault 3.5 (Meister)

2015 mit Toro Rosso: WM-15., 18 Punkte

2016 mit Toro Rosso: WM-12., 46 Punkte

2017 mit Toro Rosso, dann Renault: WM-9., 54 Punkte

2018 mit Renault: WM-10., 53 Punkte

2019 mit McLaren: WM-6., 96 Punkte (3. in Brasilien)

2020 mit McLaren: WM-6., 105 Punkte (2. in Italien)

2021 mit Ferrari





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi