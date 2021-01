Martin Brundle: Zuversicht wegen Davide Brivio

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle freut sich über die Alpine-Verpflichtung des erfolgreichen MotoGP-Teammanagers Davide Brivio. Der Brite wertet diese als gutes Zeichen für die Zukunft des Sports.

Was schon seit bald zwei Wochen die Runde machte, wurde von Alpine F1 am heutigen Sonntagmorgen bestätigt: Davide Brivio, der bisher in der MotoGP als Teammanager erfolgreich war, übernimmt die Rolle des Renndirektors in der neuen Team-Struktur der Franzosen. Der Quereinsteiger ist damit direkt dem neuen Alpine-CEO Laurent Rossi unterstellt.

Brivio verfügt über viel Motorsport-Erfahrung, zuletzt legte er beim Suzuki-Team die Weichen für den WM-Erfolg von 2020. Der Italiener gilt als starke Führungspersönlichkeit, die über viel Weitsicht verfügt. Und genau das braucht es im Rennstall aus Enstone, der mit Esteban Ocon und Rückkehrer Fernando Alonso den nächsten Schritt in Richtung WM-Spitze schaffen will.

Die genauen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Meistermachers, der vor dem MotoGP-Triumph mit den Japanern auch mit Valentino Rossi bei Yamaha WM-Titelgewinne feiern durfte, wird erst in den kommenden Wochen kommuniziert, teilte das Team mit. Dennoch sieht der frühere Formel-1-Fahrer und langjährige TV-Experte für den Privatsender Sky Sports F1, Martin Brundle, die Verpflichtung des Profi-Managers als gutes Zeichen für die Zukunft des Sports.

«Was die Zukunft der Formel 1 angeht, bin ich so zuversichtlich, wie schon seit ein paar Jahren nicht mehr», kommentiert der Brite die Bestätigung von Brivios Verpflichtung auf Twitter. «Der gesunde Menschenverstand ist ausgebrochen, wir haben grossartige junge Fahrer, ziehen gute Sponsoren und Schlüsselfiguren an. McLaren und Williams erholen sich», zählt er auf.

Und der 61-jährige GP-Veteran fordert mit Blick auf die Regeländerung, die nach der Saison 2021 in Kraft tritt: «Die Autos für 2022 müssen genau richtig sein.» Und zum Schluss erklärt er: «Das Sahnehäubchen wäre ein neuer Hersteller, der 2025 einsteigt.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi