Ralf Schumacher warnt Vettel: «Es gibt noch Defizite»

Sebastian Vettel hat das Ferrari-Kapitel nach einer schwierigen Saison beendet und bereitet sich nun auf das Abenteuer mit Aston Martin vor. GP-Veteran Ralf Schumacher mahnt: «Im Team gibt es noch einige Defizite.»

Das letzte von sechs Ferrari-Jahren war für Sebastian Vettel eine Geduldsprobe. Der 33-jährige Heppenheimer, der schon vor dem Saisonstart darüber informiert wurde, dass seine Dienste 2021 nicht mehr von der Scuderia aus Maranello in Anspruch genommen werden, musste sich nach einer insgesamt enttäuschenden Saison mit dem 13. Schlussrang begnügen.

Klares Highlight 2020 war für den 53-fachen GP-Sieger der einzige Podestplatz des Jahres: In Istanbul durfte der Deutsche nach einem kniffligen Rennen und einem späten Manöver an Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc den dritten Platz bejubeln. Abgesehen von diesem GP schaffte er es in sechs weiteren Rennen in die Punkte.

Zehn Mal ging Vettel leer aus, auch, weil er es mit der Brechstange versuchen musste, wie GP-Veteran Ralf Schumacher bei Sky betonte: «Es war von Anfang an eine verkorkste Saison. Die Fahrfehler waren darauf zurückzuführen, dass er mehr wollte und unter Druck und das alles zu viel war. Das zeigt, wie menschlich die Formel 1 ist.»

Mit Aston Martin will Vettel nun wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Allerdings bestehen im Team aus Silverstone noch einige Baustellen, weiss auch Ralf Schumacher. Der Deutsche warnte: «Das ist ein super Team, das waren schon immer Überlebenskünstler. Was aber entscheidender ist: Im Team gibt es noch einige Defizite. Man kann nicht über Nacht aus einer Kuh einen Tiger machen. Wenn man auf einmal einen Tiger in der Box stehen hat, muss man ihn bändigen können.»

Der Bruder des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher ist dennoch überzeugt, dass Vettel im britischen Rennstall des kanadischen Mode-Milliardärs Lawrence Stroll ein gutes neues Zuhause finden wird. «Ich freue mich, dass er endlich mal wieder ein Team hat, das hinter ihm steht», betonte der 45-Jährige.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

7. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi