Button: «Mick Schumacher wird gegen Mazepin glänzen»

GP-Veteran Jenson Button ist sich sicher, dass Mick Schumacher in seinem ersten Formel-1-Jahr mit dem Haas-Team neben seinem Teamkollegen Nikita Mazepin eine gute Figur machen wird.

In diesem Jahr wird das Haas-Team mit einer komplett neuen Fahrer-Paarung in der Formel 1 angreifen: Statt der Routiniers Romain Grosjean und Kevin Magnussen sitzen die GP-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin in den Cockpits der US-Mannschaft. Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters, der zur Ferrari-Nachwuchsakademie gehört, konnte 2020 die Formel 2 für sich entscheiden. Der Russe wurde in derselben Meisterschaft Gesamtfünfter.

Obwohl Mick Schumacher den Ball vor seinem ersten Formel-1-Jahr flach hält und vor zu hohen Erwartungen warnt, ist sich GP-Veteran Jenson Button sicher, dass der höfliche Deutsche bereits in seiner ersten Saison an der Seite des Moskauers glänzen kann. Im «PlanetF1.com»-Interview erklärt der Weltmeister von 2009: «Es ist grossartig, dass er in die Formel 1 aufsteigt und er ist offenbar ein wirklich netter Junge. Er arbeitet hart und ich freue mich schon darauf zu sehen, wie er sich schlagen wird.»

«Er hat einen interessanten Teamkollegen der für viele negative Schlagzeilen gesorgt hat», sagt der frühere GP-Pilot über Mazepin, dessen Grapsch-Video-Affäre immer noch viele Formel-1-Fans so sehr erzürnt, dass sie seinen Rausschmiss fordern. «Mick ist das komplette Gegenteil», ist sich Button sicher. «Deshalb denke ich, dass er glänzen wird.»

Über die Formel-1-Beförderung von Mick sagt der 40-Jährige: «Das muss sehr emotional gewesen sein, als es soweit war. Wenn du Rennen fährst, dann klappst du einfach das Visier herunter und dann gibt es nur dich, dein Auto und die Strecke. Aber es muss für ihn gerade mit Blick auf seinen Dad sehr emotional gewesen sein.»

