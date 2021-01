Portugal-GP im Mai: Entscheidung bis Ende Februar

Noch steht nicht fest, wo die Formel 1 am 2. Mai unterwegs sein wird. Doch die Verhandlungen mit den GP-Organisatoren in Portugal laufen. Eine Entscheidung soll bis Ende Februar fallen.

Auf dem Algarve International Circuit fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen statt, damit kehrte der Portugal-GP nach 24 Jahren Pause in den WM-Kalender zurück. Im provisorischen WM-Programm für 2021 ist der Rundkurs in Portimão noch nicht aufgeführt, doch die Verhandlungen um eine GP-Austragung am 2. Mai laufen, wie die Kollegen von «Formulapassion.it» berichten.

Dabei geht es auch um die Frage, ob der WM-Lauf vor Zuschauern stattfinden kann – obwohl die Situation in Portugal derzeit alarmierend ist. Die stark steigenden Corona-Zahlen haben die Regierung veranlasst, einen landesweiten harten Lockdown zu verhängen, bei dem die Menschen ihr Zuhause nur noch aus dringendem Anlass wie zum Einkaufen, zur Arbeit oder für Arztbesuche verlassen dürfen.

Gemäss Worldometers.info wurden am Freitag in dem Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern, 15. Januar binnen 24 Stunden 10’663 neue Corona-Infektionen und 159 Tote mit Covid-19 registriert. Regierungschef António Costa sprach am Mittwoch in einer Reede im staatlichen TV-Sender RTP von gefährlichen Zeiten, aber auch von wachsenden Hoffnungen angesichts der Impfkampagne.

Trotz der dritten Corona-Welle ist die Hoffnung auf einen GP im Mai gross. Ni Amorim, Präsident des portugiesischen Auto- und Korting-Verbands FPAK, erklärte gegenüber der Agentur «Lusa», sprach von fortgeschrittenen Gesprächen. «Es könnte wichtigere Prioritäten für die Regierung geben, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir bis Ende Februar eine Entscheidung erwarten können.»

«Ich bin verhalten optimistisch, es könnte sein, dass wir dank des aktuellen Lockdowns und der Impfkampagne in der Lage sein werden, das Rennen im Mai durchzuführen», erklärte Amorim gegenüber der Zeitung «Expresso». «Die Situation kann in drei, vier Monaten ganz anders aussehen. Wenn das der Fall ist, können wir das Rennen durchführen.»

Der WM-Kalender 2021 musste bereits wegen der anhaltenden Corona-Pandemie umgekrempelt werden. Der Saisonauftakt musste von Melbourne auf Bahrain verschoben werden, am 28. März wird die Formel 1 demnach auf dem Wüstenkurs ihr erstes Rennen austragen, drei Wochen später ist ein Rennen in Imola geplant.

Das Rennen in Melbourne soll im November über die Bühne gehen. Auch der WM-Lauf in China wird nicht wie geplant stattfinden. Derzeit suchen die Formel-1-Verantwortlichen einen Ersatztermin für den WM-Lauf in Schanghai. Um den November—Termin für Melbourne hinzubekommen, wurde auch das Ende des WM-Kalenders umgekrempelt. Dennoch muss angesichts der Corona-Situation bezweifelt werden, dass dieser Ablauf eingehalten werden kann.

Das weiss auch der neue Formel-1-CEO Stefano Domenicali. Der Italiener mahnt: «Die Pandemie erlaubt es uns noch nicht, zur Normalität zurückzukehren.» Und er warnt auch: «Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Lage wegen Corona jederzeit wieder ändern kann.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

7. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi