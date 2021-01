WM-Kalender 2021: Monaco, Baku und Kanada wackeln

Nachdem die Formel-1-Verantwortlichen die ursprünglich geplanten Termine für den Australien-GP und den China-GP gestrichen haben, wird auch mit der Absage der WM-Läufe in Monaco, Baku und Montreal gerechnet.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben sich für die Saison 2021 einen Rekord-Kalender vorgenommen, der 23 Renntermine umfasst. Doch zwei davon mussten wegen der Corona-Situation schon wieder gestrichen werden: Der Saisonauftakt in Melbourne, der für den 21. März geplant war, verschiebt sich auf das Rennen in Bahrain, das am 28. März über die Bühne geht. Im Albert Park soll neu am 21. November gefahren werden.

Auch das Rennen in China kann nicht wie geplant am elften April stattfinden. «Die Verhandlungen laufen, um das Rennen falls möglich später durchzuführen», teilte die Formel 1 unlängst mit. Doch in der zweiten Saisonhälfte wird es bereits eng. Um das Rennen in Australien unterzubringen, musste das Kräftemessen in Brasilien um eine Woche vorgezogen werden. Die Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi wurden um je eine Woche nach hinten verschoben.

Auch die Rennen in Monaco (23. Mai), Aserbaidschan (6. Juni) und Montreal (13. Juni) wackeln, wie die Kollegen von «Formule1.nl» berichten. Demnach folgen die Absagen für die drei Straßenrennen im nächsten Monat. In allen drei Fällen werden die Corona-Situation und die aufwändigen Auf- und Abbau-Arbeiten, die eine grosse Vorlaufzeit benötigen, als Gründe für die erwartete Absage genannt.

Ein Formel-1-Sprecher betonte allerdings gegenüber Racefans.net: «Wir haben die Details des überarbeiteten Kalenders 2021 festgelegt und es gibt keine weiteren Änderungen. Die Annahme, dass Straßenrennen nicht stattfinden werden, ist völlig falsch.»

Der neue Formel-1-CEO Stefano Domenicali macht sich allerdings nichts vor. Er erklärte bei der Bestätigung der neuen Kalender-Version mit dem verspäteten Saisonstart: «Die Pandemie erlaubt es uns noch nicht, zur Normalität zurückzukehren. Aber wir haben in der Saison 2020 viel gelernt, um unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen Rennen fahren zu können. Wir sind froh, dass wir für Australien eine andere Lösung gefunden haben und arbeiten daran, das Gleiche für China zu tun. Wir freuen uns auch sehr, dass wir nochmals nach Imola fahren werden. Wir müssen uns gleichzeitig dessen bewusst sein, dass sich die Lage wegen Corona jederzeit wieder ändern kann.»Die Formel-1-Verantwortlichen dementieren

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi