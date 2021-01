Jost Capito: «Nur dann ist der Sport gesund»

Die Formel 1 muss finanziell nachhaltiger werden, das weiss auch Jost Capito, der am 1. Februar seine Arbeit als neuer Geschäftsführer des Traditionsrennstalls Williams aufnehmen wird.

Der provisorische WM-Kalender für 2021 umfasst mit 23 Rennterminen mehr Daten als je zuvor. Doch angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie darf stark bezweifelt werden, dass die Rennen wie von den Formel-1-Verantwortlichen geplant über die Bühne gehen werden. Zwei Termine mussten schon verschoben werden, so findet der Saisonauftakt nicht in Melbourne sondern zwei Wochen später in Bahrain statt. Das Rennen in Australien wurde auf November verschoben. Auch für den WM-Lauf in China suchen die WM-Entscheidungsträger einen neuen Termin.

Viele weitere Termine wackeln, auch wenn ein Formel-1-Sprecher entsprechende Berichte zu den Strassenrennen in Monte Carlo, Baku und Montreal zurückgewiesen hat. Formel-1-CEO Stefano Domenicali räumte denn auch im Rahmen der Mitteilung zu den neuen GP-Terminen für Melbourne und Schanghai ein: «Die Pandemie erlaubt es uns noch nicht, zur Normalität zurückzukehren.» Die Lage könne sich jederzeit wieder ändern, fügte der Italiener an.

Dennoch ist die Formel 1 bestrebt, möglichst viele Rennen zu veranstalten – und das aus einem einfachen Grund, wie der neue Williams-Geschäftsleiter Jost Capito im «Alte Schule»-Podcast von Karsten Arndt erklärt. «Je mehr die Autos fahren, umso mehr steigt auch der Wert der Formel 1. Man muss die Rennen, die teuer sind, ja auch finanzieren, und entsprechende Sponsoren haben.»

«Ein Sport ist nur dann nachhaltig, wenn das Team mehr Geld verdienen kann, als es für den Rennbetrieb und die Entwicklung braucht. Nur dann ist ein Sport gesund, und da sind wir im Moment noch nicht, daran muss man arbeiten», stellt der 62-jährige Deutsche klar. «Mehr Rennen tragen dazu bei, mehr Möglichkeiten fürs Marketing und damit auch fürs Geldverdienen zu schaffen. Ausserdem erreicht man auch mehr Fans, weil man in noch mehr Ländern unterwegs ist», zählt er auf.

Man müsse abwägen, was man dem Team zumuten und wie man den Rennbetrieb organisieren kann, erklärt Capito. «Und man muss schauen, wie man die Rennwochenenden gestalten will, ob diese kürzer oder länger ausfallen sollen. Ich glaube, da gibt es noch relativ viel zu tun», sagt Capito, und betont, dass der neue Formel-1-CEO Domenicali der richtige Mann für diese Herausforderung ist.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi