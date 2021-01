Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Flexibel bleiben»

​Der neue Formel-1-CEO Stefano Domenicali, Nachfolger von Chase Carey, ist sich dessen bewusst: «Die Corona-Pandemie wütet weiter, da müssen wir in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben.»

In der wegen der Corona-Pandemie verkürzten Formel-1-Saison 2020 konnten am Ende immerhin 17 WM-Läufe ausgetragen werden, unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen im Kampf gegen den Virus SARS-CoV-2. Im Herbst hat der damalige Formel-1-CEO Chase Carey ein 2021er Programm aus 23 Läufen bekanntgegeben, mehr denn je. Niemand glaubte je ernsthaft daran, dass dieses Programm wie geplant abgewickelt werden kann. Inzwischen sind schon die Rennen von Australien und China verschoben, weitere werden folgen.

Der neue Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali (55), langjähriger Lamborghini-CEO und davor Teamchef von Ferrari, gibt in einem Gespräch mit Sky Sports F1 zu: «Corona wütet weiter, da müssen wir in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben. Ich stehe in täglichem Kontakt mit den GP-Veranstaltern. Jedem muss klar sein – diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei.»

«Als erste Massnahme haben wir den üblichen Saisonstart von Australien in den Herbst verschoben und wollen Ende März in Bahrain beginnen. Nach jüngstem Stand möchten alle Veranstalter die Läufe wie geplant durchführen. Aber natürlich werden wir mindestens in der ersten Hälfte mit weiteren Änderungen rechnen müssen. Es kann auch sein, dass wir erneut Grand Prix als Geisterrennen durchführen oder mit stark eingeschränkter Besucherzahl.»

«Wir machen uns Gedanken über eine Alternative für den jeweiligen WM-Lauf. Bislang stehen alle weiteren Veranstalter zu ihren Terminen, aber nochmals – das ist nur Stand heute; wir sehen ja, wie sich die Pandemie laufend verändert, also müssen wir beweglich bleiben.»

«Es ist auch möglich, dass wir künftig zu einem Rotationsprinzip übergehen werden, wenn ein bestimmtes Rennen vielleicht nur alle zwei Jahre stattfindet. Das schauen wir uns alles gründlich an.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi