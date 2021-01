Ferrari: McLaren-Funk von Carlos Sainz abgehört

​Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat erklärt: Um sich ein besseres Bild über die Arbeitsweise von Carlos Sainz zu machen, wurde über Monate der Funk des damaligen McLaren-Piloten abgehört.

Ist Carlos Sainz der richtige Mann für Ferrari als Nachfolger von Sebastian Vettel? Diese Frage hat sich auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gestellt. Der Italiener hat im Formel-1-Podcast Beyond the Grid enthüllt, was im Entscheidungsfindungsprozess dazu gehörte: «Bevor wir Carlos ein Angebot unterbreitet haben, hörten wir seinen kompletten Boxenfunk ab. Wir wollten mehr darüber erfahren, wie er mit seinen Ingenieuren kommuniziert. Die Art und Weise, wie ein Rennfahrer mit seinen Leuten spricht, sagt viel darüber aus, wie er an seine Arbeit herangeht.»

Die Formel-1-Fans erfahren in einem Rennen nur häppchenweise, was die GP-Piloten mit ihren Ingenieuren besprechen. Das Abhören der Gegner ist in der Königsklasse an der Tagesordnung. Daher werden viele Botschaften verschlüsselt. Wenn ein Renningenieur seinem Piloten ins Auto funkt, er solle Modus 3 B-5 abrufen, dann weiss nur dieser Rennstall, wovon die Rede ist, die Gegner tappen im Dunkeln.

Was also hat Binotto beim Abhören des Funks gelernt? Der Italiener weiter: «Wir haben daraus erfahren, welch methodischer Arbeiter er ist, seine Arbeitsweise ist solide, das hat uns sehr gefallen.»

Es gab für den 26jährigen Sainz einige Kriterien zu erfüllen, um Ferrari-Fahrer zu werden. Beachtet wurden neben der Arbeitsweise auch Grund-Speed, Konstanz und Rennhandwerk. Binotto weiter. «Sainz ist ein verlässlicher Wert, er ist schnell, verteidigt sich gut, greift entschlossen an. Er hält im Rennen einen hohen Rhythmus und bringt seine Autos ins Ziel. Wenn du aus jedem Grand Prix das Beste herausholen willst, für dem Kampf in der Konstrukteurs-Meisterschaft ganz wichtig, dann ist er einer jener Fahrer, die das garantieren.»



«Sein Stallgefährte Lando Norris ist gewiss ein überaus schneller Fahrer. Aber Sainz hat im Vergleich mit ihm exzellent abgeschnitten. Also stimmt Carlos’ Speed. Wir sahen gemessen an 2019 ein Fortschritt im Abschlusstraining. Das war für uns der Beweis dafür, dass er unermüdlich an sich selber arbeitet. Ich sehe Carlos als perfekte Mischung aus Erfahrung und Jugend. Er hat noch viel Zeit, sich weiter zu entwickeln.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi