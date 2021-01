Stefano Domenicali: Was mit Ferrari und Hamilton geht

​Der neue Formel-1-CEO Stefano Domenicali spricht darüber, was er 2021 von Ferrari und Lewis Hamilton erwartet. Der frühere Ferrari-Teamchef sagt: «Die Formel 1 braucht konkurrenzfähige Ferrari-Rennwagen.»

Der 55jährige Italiener Stefano Domenicali trat Anfang Januar als Formel-1-Geschäftsleiter die Nachfolge von Chase Carey an. Im Gespräch mit Sky Sports F1 hat er den Fans klargemacht – eine Rückkehr zur Normalität wird es nicht so bald geben, es ist mit weiteren Verschiebungen zu rechnen. Kernsatz: «Wir müssen flexibel bleiben.»

Der langjährige Lamborghini-CEO spricht auch über Ferrari und Lewis Hamilton und darüber, was er vom berühmtesten Rennstall der Welt und vom erfolgreichsten Grand-Prix-Rennfahrer erwartet.

Domenicali, von 2007 bis 2014 Teamchef der Scuderia, sagt über Ferrari: «Die Formel 1 braucht konkurrenzfähige Ferrari-Rennwagen. Ich bin überzeugt davon, dass es dort 2021 aufwärts geht. Sie haben am Motor gearbeitet, und ich erwarte, dass Ferrari seinem Ziel näherkommt, wieder ein Wörtchen um Siege mitreden zu können. Und ich stehe damit nicht alleine. Ich weiss, dass auch die gegnerischen Teamchefs Toto Wolff und Christian Horner wollen, dass Ferrari wieder stärker auftritt.»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat noch immer keinen neuen Mercedes-Vertrag unterzeichnet. Der Imoleser Stefano Domenicali meint dazu: «Es liegt nicht an mir zu sagen, er wird unterzeichnen oder auch nicht. Aber er hat eine fabelhafte Gelegenheit vor sich. Er kann mit einem achten WM-Titel den grossen Michael Schumacher übertreffen.»



«Ich glaube auch, dass Hamilton weiter an Aufgaben arbeiten will, welche die sportliche Dimension sprengen. Natürlich kann er sich da auch als Ex-Formel-1-Fahrer einbringen, aber Fakt ist – als aktiver Grand-Prix-Pilot erreicht er mehr Menschen. Ich hoffe, dass mit Mercedes und Hamilton bald etwas verkündet wird.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi