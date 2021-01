Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Du bist der Dümmste»

​Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez spricht über einen der dunkelsten Momente seiner Karriere, als er im Juli 2020 positiv auf Corona getestet wurde. «Ich dachte – du bist der dümmste Mensch der Welt.»

Diese Nachricht erschütterte am 30. Juli 2020 die Formel 1: Sergio Pérez wurde zum ersten Grand-Prix-Fahrer im aktuellen Startfeld, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. In aller Wahrscheinlichkeit hatte er sich bei einer Reise in seine Heimat Mexiko angesteckt, wo er seine erkrankte Mutter besuchte. Der damalige Racing Point-Fahrer Pérez verpasste die beiden WM-Läufe von Silverstone.

Jetzt, fast ein halbes Jahr später, sagt der Red Bull Racing-Fahrer über jene Tage: «Das war einer der schwierigsten Momente eines überaus schwierigen Jahres. Heute haben wir uns ein wenig daran gewöhnt, dass Menschen an Corona erkranken, aber damals war ich der erste infizierte Fahrer. Und ich sagte mir: «Du bist der dümmste Mensch der Welt! Wie konntest du es zulassen, dass du dir diesen Virus einfängst? Ich hatte grosse Mühe, damit umzugehen. Denn längst war klar, dass wir das konkurrenzfähigste Auto seit Jahren hatten, und ich war überzeugt, dass ich alles verdorben hatte.»

Sergio Pérez kam nicht zur Ruhe. Nachdem er ins Racing Point-Cockpit zurückgekehrt war, nahmen Gerüchte Fahrt auf, wonach Sebastian Vettel seinen Platz einnehmen würde, wenn 2021 aus Racing Point neu Aston Martin wird.



Pérez sagt weiter: «Das war eine ganz kritische Phase meiner Karriere, denn es ging um meine Zukunft. Am Ende verlor ich meinen Platz. Ich war selber erstaunt darüber, wie gleichmütig ich blieb, als klar war, dass ich nicht bleiben kann. Ich dachte mir: ‚Gut, du hast eine schöne Karriere in der Formel 1 gehabt, ich muss mir nichts vorwerfen. Ich muss nur jedes Wochenende weiter zeigen, was ich kann, alles Andere ergibt sich von selber.’»



«Am Ende ist alles gut gegangen, mit dem Angebot von Red Bull Racing im Dezember. Ich muss mich hin und wieder noch immer kneifen, dass dies alles wirklich passiert. Als ich zum ersten Mal in Red Bull-Kleidung schlüpfte, sah ich in den Spiegel und dachte – wow! Manchmal werden im Leben eben doch Träume wahr.»





