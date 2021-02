Jenson Button: «Motorsport-Zukunft ist elektrisch» 06.02.2021 - 09:16 Von Vanessa Georgoulas

Formel 1 © Twitter/@JensonButton Jenson Button

Für Jenson Button steht fest: In allen Motorsport-Kategorien wird in Zukunft mit Elektro-Power gefahren. Der Formel-1-Weltmeister von 2009 will mit seiner Extreme-E-Teilnahme seinen Beitrag zur Weltverbesserung leisten.