Formel-1-Format: Sprint-GP am Samstag schon 2021

​Seit Jahren predigt der langjährige Benetton- und Renault-Teamchef Flavio Briatore: «Die Formel 1 muss unberechenbarer werden und somit spannender.» Serien-CEO Stefano Domenicali will mit Sprint-GP experimentieren.

Der frühere Benetton- und Renault-Teamchef Flavio Briatore ist der Formel 1 immer verbunden geblieben. Aber der erfolgreiche Unternehmer findet, die Königsklasse habe es verpasst, mit der Zeit zu gehen. Der Italiener sagt: «Ich bleibe bei der Ansicht, dass die Rennen zu lang sind. Wir könnten doch zwei Rennen machen, und zum zweiten müssen die ersten Sechs in umgekehrter Reihenfolge losfahren. In der Pause könnten wir Interviews mit den Piloten veranstalten, sie könnten sich bei ihren Fans live auf Facebook oder Instagram melden. Das würde einen Popularitätsschub erzeugen. Die Welt ändert sich, und wenn die Formel 1 überleben will, dann muss sie sich mit Szenarien auseinandersetzen, die nicht von gestern sind.»

Briatores langjähriger Wegbegleiter Ross Brawn, heute Sportdirektor der Formel 1, hat für solche Änderungen ein offenes Ohr. Der Brite wollte schon 2020 ein anderes GP-Format ausprobieren. Dem Engländer schwebte vor, das klassische Abschlusstraining an einigen GP-Wochenenden zu ersetzen, durch ein 30-minütiges Quali-Rennen. Die Startaufstellung dazu würde in umgekehrter Reihenfolge des WM-Stands erfolgen. Das Ergebnis des Mini-GP ergäbe die Aufstellung fürs Hauptrennen.

Hintergrund: Selbst Top-Piloten würden es in einer halben Stunde nicht schaffen, von ganz hinten nach ganz vorne zu fahren, siehe Lewis Hamilton in Monza 2020. Ihre Aufholjagd würde also im Hauptrennen fortgesetzt – und damit hätte auch der Grand Prix mehr Pfeffer.

Ross Brawn sagte dazu: «Wenn wir Sprintrennen veranstalten mit umgekehrter Reihenfolge, dann wären die Teams gezwungen, die Autos anders abzustimmen. Heute trimmt Mercedes die Fahrzeuge so, dass sie die schnellste Zeit fahren und das Rennen dann von der Spitze aus kontrollieren. Wenn sie wissen, dass sie überholen müssen, würden sie die Herangehensweise ändern.»



Der Plan scheiterte am Veto der Rennställe.



Aber was meint Formel-1-CEO Stefano Domenicali zu einem anderen Rennformat? In einer Telefonkonferenz sagt der Geschäftsleiter der Königsklasse: «Wir müssen frischen Ideen gegenüber offen sein. Aber der Vorschlag ist vom Tisch, dass wir Startaufstellungen umdrehen. Wir schauen uns Wege an, wie wir modernen werden könnten, aber wir wollen die Tradition nicht über Bord werfen.»



«Es gab eine Zeit, da wurde das Qualifying-Format immer wieder geändert. Dabei hat sich die Formel 1 die Finger verbrannt. Das sollte uns eine Lehre sein.»



«Was wir uns derzeit ansehen, das ist ein Sprintrennen am Samstag. Wir könnten das schon 2021 ausprobieren. Wir diskutieren derzeit mit den Rennställen darüber, wie wir das umsetzen könnten.»



Stefano Domenicali sagt auch: «Wir müssen uns zudem überlegen, wie wir Formel-1-Neulinge besser einbinden können. Wir haben die Testmöglichkeiten im Laufe der Jahre eingeschränkt, das ist für aufstrebende Fahrer ein Problem. Wir müssen uns etwas einfallen lassen über den Einsatz in einem Freitagtraining hinaus. Wir haben einen prachtvollen Nachschub vielversprechender Talente, aber wir müssen sicherstellen, dass dieser Fluss anhält.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi