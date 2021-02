Lewis Hamilton (Mercedes): Es liegt nicht am Geld

​Wieder eine Woche verstrichen, wieder kein neuer Mercedes-Vertrag für Superstar Lewis Hamilton. Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist davon überzeugt: «Die Verzögerung liegt nicht am Geld.»

Auch Kalenderwoche 5 ist verstrichen ohne einen neuen Vertrag zwischen Mercedes-Benz und dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Seit Wochen wird über die Schwerpunkte spekuliert, wieso es noch keine Unterschrift gegeben hat: Gehalt, Vertragsdauer, Mitspracherechte, Rolle über die Formel-1-Karriere hinaus.

Natürlich ist Formel-1-CEO Stefano Domenicali im Rahmen seiner Videokonferenz auf die Absurdität angesprochen worden, dass ausgerechnet der bekannteste aller Fahrer als einziger von 20 Piloten für die WM 2021 vertragslos ist.

Der 55jährige Italiener sagt dazu: «Ich bin nicht im Kopf von Lewis, und ich bin auch nicht in der Position von Toto Wolff. Aber er muss eine wichtige Entscheidung treffen. Ich hoffe inständig, dass wir bald eine Ankündigung hören, denn was aus sportlicher Sicht für Lewis möglich ist, das ist einzigartig. Er kann zum achten Mal Weltmeister werden.»

Für Domenicali ist es nicht vorstellbar, dass hier um ein möglichst üppiges Gehalt gefeilscht wird. «Ich schätze, da werden sehr viele Punkte mehr verhandelt. Ich glaube nicht, dass sich der Kern der Gespräche ums Geld dreht. Ich kann mir vielmehr vorstellen – es geht eher darum, wie man gemeinsam in die Zukunft geht.»



«Vielleicht ist das alles auch nicht so dringlich, weil sich die beiden Parteien längst geeinigt haben. Aus Sicht des Formel-1-CEO freue ich mich auf hoffentlich baldige gute Nachrichten. Denn Lewis bringt eine unheimliche Energie in die Königsklasse. Er ist als Persönlichkeit und Fahrer herausragend. Er hat der Formel 1 eine neue Dimension eröffnet, weit über die Grenzen des Sports hinaus. Und natürlich wollen wir alle herausfinden, was er noch alles erreichen kann in der Formel 1. Vor einigen Jahren hätte doch niemand geglaubt, dass jemand die gewaltigen Erfolge von Michael Schumacher übertreffen kann.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi