Callum Ilott (Ferrari): 2021 im Alfa Romeo oder Haas

​Callum Ilott ist von Ferrari als dritter Mann neben Charles Leclerc und Carlos Sainz gemeldet worden. Der 22jährige Engländer soll 2021 auch zum Fahren kommen – Freitag-Einsätze mit Alfa Romeo oder Haas.

Der junge Brite Callum Ilott war überzeugt davon, dass er 2021 Grand-Prix-Pilot werden würde. Der 22-Jährige fuhr eine bärenstarke Formel-2-Saison 2020, am Ende fehlten beim Duell mit Mick Schumacher nur 14 Punkte zum Titel, der Deutsche war schlicht der konstantere Fahrer. Angedacht war im Herbst, dass der junge Schumacher für 2021 in die Formel 1 zu Alfa Romeo hochrückt, Ilott gleichzeitig zu Haas zieht.

Aber dann haben sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und Sportchef Laurent Mekies anders entschieden. Sie fanden, dass der Italiener Antonio Giovinazzi nochmals eine Chance erhalten sollte. Damit war kein Platz mehr bei Alfa Romeo, und Mick Schumacher wurde bei Haas untergebracht. Dort dockte mit tüchtig Mitgift Nikita Mazepin an, für Ilott waren alle Wege verbaut.

Ferrari hat den Engländer daraufhin zum dritten Fahrer von Ferrari ernannt, zum offiziellen Reservisten, sollte Charles Leclerc oder Carlos Sainz nicht einsätzfähig sein. Ilott wird bei an allen GP-Wochenenden anwesend sein, aber der Engländer soll auch Kilometer fahren können.

Beim Werksrennstall ist das nicht möglich: Ferrari bildet im Rahmen der ersten Freitagtrainings keine Fahrer aus. Naheliegende Lösung: Ilott wird im ersten freien Training für eines der Kunden-Teams fahren, also für Alfa Romeo oder Haas. Die dritten Piloten dort heissen Robert Kubica und Pietro Fittipaldi.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bestätigt: «Wir haben Mick, der seine Formel-1-Karriere bei Haas beginnt. Und wir haben in der Formel 2 weitere Talente, wie Robert Shwartzman oder Marcus Armstrong. Callum Ilott wird unser Testfahrer sein und auch oft im Simulator sitzen – und er wird freie Trainings fahren.»



Ilott hätte das schon im Rahmen des Eifel-GP auf dem Nürburgring machen sollen, aber das Training wurde wegen Nebels abgeblasen. Daher kam Mick Schumacher damals auch im Alfa Romeo nicht zum Fahren.



Ilott fuhr den Nachsaisontest der Formel 1 in Abu Dhabi für Alfa Romeo und sass unlängst wie Mick Schumacher in einem 2018er SF71H, um in Fiorano Testrunden zu drehen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi