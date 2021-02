Lewis Hamilton und Mercedes: Vertrag nur für 2021

​Endlich: Mercedes-Benz und Lewis Hamilton verkünden die Verlängerung ihres Vertrags. Allerdings wird eine Verlängerung des Abkommens lediglich für die Grand-Prix-Saison 2021 bestätigt.

Mercedes-Benz bestätigt: Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton fährt auch 2021 den schwarz lackierten Silberpfeil, es wird die neunte gemeinsame Saison sein. In dieser Zeitspanne hat Hamilton bei Mercedes 74 WM-Läufe gewonnen und sechs Mal den Fahrer-WM-Titel.

Lewis Hamilton: «Ich freue mich, in meine neunte Saison zusammen mit meinen Mercedes-Teammitgliedern zu starten. Gemeinsam haben wir mit unserem Team Unglaubliches erreicht und freuen uns darauf, auf unseren Erfolgen weiter aufzubauen und uns auf und abseits der Rennstrecke stetig weiter zu verbessern.»

«Ich bin ebenso entschlossen, den Weg fortzusetzen, den wir begonnen haben, um den Motorsport für künftige Generationen vielfältiger zu gestalten. Ich bin dankbar, dass Mercedes meinen Aufruf, dieses Thema zu adressieren, so stark unterstützt. Ich bin stolz, sagen zu können, dass wir die Bemühungen in diesem Jahr weiter intensivieren, indem wir eine Stiftung für mehr Vielfalt und Inklusion in unserem Sport gründen. Ich bin inspiriert von allem, was wir gemeinsam aufbauen können, und kann es kaum erwarten, im März zurück auf die Rennstrecke zu gehen.»

Teamchef Toto Wolff: «Wir waren uns immer mit Lewis darüber einig, dass wir gemeinsam weitermachen würden. Doch das äußerst ungewöhnliche Jahr 2020 hat dazu geführt, dass es eine Weile gedauert hat, den Prozess zu Ende zu führen. Wir haben uns zusammen dazu entschieden, unsere sportliche Beziehung um ein Jahr zu verlängern und zudem ein längerfristiges Projekt zu starten, um den nächsten Schritt in unserem gemeinsamen Engagement für mehr Vielfalt und Inklusion in unserem Sport zu gehen. Lewis' Erfolgsbilanz zählt zu den besten, die es in unserem Sport je gab, und wir schätzen ihn als Botschafter unserer Marke und unserer Partner. In den vergangenen acht Jahren hat sich die Geschichte von Mercedes und Lewis in die Geschichtsbücher unseres Sports eingetragen. Wir sind hungrig nach Wettbewerb und wollen ihr noch mehr Kapitel hinzufügen.»



Daimler-Vorstandsmitglied Markus Schäfer: «Wir freuen uns sehr, den erfolgreichsten Formel 1-Fahrer der aktuellen Ära im erfolgreichsten Team der aktuellen Ära zu halten. Lewis ist nicht nur ein unglaublich talentierter Fahrer, er arbeitet auch sehr hart für seine Erfolge und ist extrem hungrig. Er teilt die Leidenschaft für Performance mit dem gesamten Team und das macht diese Zusammenarbeit so erfolgreich. Aber Lewis ist auch eine warmherzige Person, die sich um die Welt um ihn herum kümmert und die etwas bewegen will. Mercedes-Benz teilt diesen Verantwortungssinn und wir sind stolz, uns zur Gründung einer neuen, gemeinsamen Stiftung zur Förderung der Vielfalt im Motorsport zu verpflichten. Es ist für die weitere Entwicklung des Sports wichtig, ihn für unterrepräsentierte Gruppen zu öffnen, und wir sind entschlossen, einen positiven Beitrag dazu zu leisten.»



Wieso sich Mercedes und Hamilton für nur ein Jahr geeinigt haben, wird nicht kommentiert.