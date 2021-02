Vasseur: Keine Zweifel an Kimi Räikkönens Motivation

Alfa-Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur hegt keine Zweifel an der Motivation von Kimi Räikkönen. Ob der Weltmeister von 2007 auch 2022 zum Einsatz kommt, lässt der Franzose offen.

Mit seinen 329 GP-Starts ist Kimi Räikkönen der Formel-1-Fahrer mit dem grössten Erfahrungsschatz in der Geschichte der WM. Der Kult-Finne hat auch mit 41 Jahren noch nicht genug und bestreitet an der Seite von Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo seine 19. Saison in der Königsklasse. An Motivation mangelt es dem Iceman nicht, wie Teamchef Frédéric Vasseur betont.

Der Franzose erklärt im Interview mit «GPFans.com», dass die Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister von 2007 schon immer Priorität für das Team hatte. «Es war klar, dass wir Kimi an Bord haben wollten.» Über den 21-fachen GP-Sieger sagt das Team-Oberhaupt: «Er ist motiviert und macht einen guten Job.»

Der geplante Rekord-WM-Kalender mit 23 WM-Läufen dürfte angesichts der anhaltenden Coronakrise kaum umsetzbar sein. Sollten die Formel-1-Verantwortlichen aber einen Weg finden, die geplante Anzahl an Rennen durchzuführen, ist auch der Routinier gefordert, wie Vasseur einräumt. «Klar werden 23 GP hart, aber das gilt für alle Beteiligten. Auch für mich wird es nicht einfach, aber ich denke, die nötige Motivation ist vorhanden, und in meinen Augen ist das auch das Wichtigste.»

Dass Räikkönen auch über 2021 hinaus einen Platz im Rennstall aus der Schweiz besetzen könnte, will Vasseur nicht ausschliessen. «Wir nehmen ein Jahr nach dem Anderen. Und wir müssen realistisch sein und uns auf dieses Jahr fokussieren. Danach sehen wir, was nächstes Jahr passieren wird. Ich will noch nicht daran denken. Lasst uns zuerst 2021 in Angriff nehmen und im Verlauf der Saison auf die nächsten Jahre blicken», lautet seine ausweichende Antwort auf die entsprechende Frage.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi