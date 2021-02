Otmar Szafnauer: Versprechen an Sebastian Vettel

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer ist sich sicher, dass Sebastian Vettel den Rennstall aus Silverstone voranbringen wird. Er verspricht: «Wir werden sicherstellen, dass ihm das Rennfahren wieder Spass macht.»

Sowohl für das Aston Martin Team als auch für Sebastian Vettel markiert die Saison 2021 einen Neuanfang. Der Rennstall aus Silverstone, der zuletzt als Racing Point an den Start ging, tritt mit neuem Namen und in neuen Farben auf, Teambesitzer Lawrence Stroll verfolgt ehrgeizige Ziele. Dafür hat er zur Verstärkung den Deutschen an Bord geholt.

Der vierfache Weltmeister schlägt nach sechs Ferrari-Jahren, in denen er erfolglos den Titel jagte, ein neues Kapitel in seiner GP-Karriere auf. Und er freut sich auf die neue Herausforderung, wie er bei der Bestätigung seiner Aston Martin-Verpflichtung im September 2020 betonte: «Die Rückkehr von Aston Martin ist überaus aufregend, und ich freue mich sehr, Teil dieser Reise zu werden.»

«Was die Vertragsdauer angeht – über Details solcher Abkommen rede ich nicht. Dieses Team kann wachsen, und daran will ich teilhaben. Der Budgetdeckel spielte bei meiner Entscheidung eine grosse Rolle. Bei Aston Martin weist vieles auf eine fabelhafte Zukunft hin», fügte der 33-Jährige an.

Auch Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer blickt optimistisch in die Zukunft. Im RTL-Interview sagt er über den Team-Neuling: «Er ist wie immer sehr motiviert. Er ist sehr neugierig und fragt viel. Er vergleicht die Arbeit hier mit dem, was er vorher gelernt hat. Und er wird uns sicherlich helfen, uns in jenen Bereichen zu verbessern, in denen die Spitzenteams besser oder anders arbeiten.»

Ob die neue Herausforderung gut für den 53-fachen GP-Sieger ist, werde die Zeit zeigen. «Wir arbeiten hier sicherlich anders und behandeln auch die Fahrer anders als in den Teams, für die er früher unterwegs war», beteuert der 56-Jährige. Und er verspricht: «Wir werden sicherstellen, dass ihm das Rennfahren wieder Spass macht. Das war genau das, was er wollte.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi