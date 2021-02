Christian Danner zu Lewis Hamilton: Drama vermeiden

​Im neuen Mercedes-Vertrag von Lewis Hamilton soll der Brite ein Mitspracherecht erhalten, was den Stallgefährten angeht. Der frühere GP-Pilot Christian Danner sagt: «Das wäre verständlich, er will ein Drama vermeiden.»

Der neue Mercedes-Vertrag von Lewis Hamilton ist noch unbestätigt. In England kursiert, der siebenfache Weltmeister habe sich mit seinem Arbeitgeber auf eine Vertragsdauer von zwei Jahren verständigt (also 2021 und 2022), man habe sich beim Gehalt geeinigt (je nach Informationsquelle zwischen 35 und 40 Millionen Dollar pro Jahr), und Hamilton habe Mitspracherecht erhalten, was seinen Stallgefährten angehe. Dies alles wird weder von Mercedes noch von Lewis Hamilton bestätigt. Mercedes hält es in solchen Fällen mit der Stehsatz-Antwort: «Zu Spekulationen nehmen wir keine Stellung.»

Dafür bezieht Christian Danner Stellung. Der 62jährige Müncher, Formel-3000-Champion 1985 (das entspricht der heutigen Formel 2), langjähriger Formel-1-Fahrer und GP-Experte von RTL, sagt zu einem möglichen Mitspracherecht von Lewis Hamilton: «Mich würde eine solche Klausel nicht wundern. Das ist nicht unüblich für Superstars. Michael Schumacher hatte einen ähnlichen Vertrag, er konnte auch mitbestimmen, was bei Ferrari passiert.»

«Ein außerordentlich erfolgreicher Formel-1-Fahrer wie Hamilton will das auch bleiben. Er will seine Energie nicht in sinnlosen internen Zweikämpfen vergeuden. Das ist aus Sicht eines Michael Schumacher verständlich gewesen, und es wäre auch aus Sicht eines Lewis Hamilton verständlich.»

«Hamiltons Energiereserven sind mit Sicherheit noch groß, aber sie werden mit zunehmendem Alter kleiner. Deswegen ist es sinnvoll, dass man den Weg zum Erfolg geht, ohne dass man sich in Zweikämpfen verzettelt. Ein Krieg mit einem Teamkollegen wäre kontraproduktiv.»

Hamilton kennt dies aus eigener Erfahrung: 2007 bekämpften sich Lewis und sein damaliger McLaren-Stallgefährte Fernando Alonso so lange, bis beim WM-Finale in Brasilien Kimi Räikkönen im Ferrari zum lachenden Dritten wurde. Und das Mercedes-Duell 2016 zwischen Hamilton und Nico Rosberg ist wohldokumentiert.



«Das war im Jahre 2007 ein so brutaler Fight, den Hamilton und Alonso ausgetragen haben, an diesem Drama ist McLaren fast zerbrochen. Es war eine absolute Vollkatastrophe, das hat Hamilton bestimmt nicht vergessen», so Danner gegenüber Sport1. «Ich halte es für verständlich, dass er ein ähnliches Szenario vermeiden will.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)

5. März: Williams (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi