Positiver Test: Alfa Romeo ohne Teamchef Vasseur

Alfa Romeo Racing muss bei den Testfahrten in Bahrain auf Teamchef Fred Vasseur verzichten. Der Franzose wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Fred Vasseur ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Rennstall Alfa Romeo Racing am Donnerstagabend bekannt. Der Teamchef wird damit bei den Testfahrten in Bahrain, die am Freitag beginnen und bis Sonntag andauern, fehlen.

«Im Rahmen seiner regelmäßigen Corona-Tests hatte Herr Vasseur ein positives Ergebnis und hat sich gemäß den von den französischen Behörden festgelegten Protokollen umgehend in seinem Haus selbst isoliert. Ein zweiter PCR-Test, der zwei Tage später durchgeführt wurde, lieferte ein negatives Ergebnis», heißt es in einem Statement des Teams.

Demnach zeigt Vasseur keine Symptome und befindet sich in einer guten Verfassung. Doch «aus Sicherheitsgründen und unter Berücksichtigung der französischen Vorschriften wird Vasseur aber nicht nach Bahrain reisen und die nächsten sieben Tage von zu Hause aus weiterarbeiten, wie von den lokalen Behörden gefordert», heißt es weiter.

Einen Einfluss auf die Arbeiten im Rahmen der Testfahrten bei Alfa Romeo Racing werde die Abwesenheit Vasseurs nicht haben, heißt es vonseiten des Teams, da Vasseur voll einsatzfähig ist. Einen Stellvertreter vor Ort gibt es daher nicht.