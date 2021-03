Formel-1-Test in Bahrain: Wer heute im Einsatz ist 13.03.2021 - 07:04 Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Für Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gestaltete sich der erste Testtag zur Geduldsprobe

Am zweiten Wintertesttag dürfen 16 Formel-1-Stars in ihren 2021er-Rennern auf dem Bahrain International Circuit ausrücken. Dazu gehört auch Fernando Alonso, der am Freitag noch Zaungast war.