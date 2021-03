Horner über Verstappen-Dreher: «Es war der Wind»

Max Verstappen leistete sich am ersten Testtag in Bahrain einen Dreher. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fürchtet dennoch keine Aero-Probleme und verweist auf die schwierigen Bedingungen.

Die Formel-1-Teams entschieden sich wegen der geringen Regenwahrscheinlichkeit und angesichts des Saisonauftakts in Bahrain dafür, die drei Vorsaison-Testtage nicht wie in den letzten Jahren auf dem Rundkurs von Barcelona sondern auf dem Wüstenkurs im Königreich zu absolvieren. Die GP-Stars mussten sich am ersten Testtag dennoch bei schwierigen Bedingungen abmühen, denn Hitze, Wind und Sand erschwerten die Arbeit auf der Piste.

Die Zuschauer bekamen denn auch einige Verbremser sowie einen Dreher von Max Verstappen zu sehen, und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner stellte auf Nachfrage klar, dass sich die Pirouette wegen der schwierigen Bedingungen und nicht etwa wegen allfälliger Aerodynamik-Probleme mit dem RB16B ereignete. «Ich denke, das war einfach ein Windstoss im falschen Moment, die Streckenbedingungen waren ziemlich schwierig», winkte er ab.

Der Brite zog eine positive erste Zwischenbilanz und erzählte: «Für uns war es ein ziemlich anständiger erster Morgen. Wir haben einfach versucht, unser Programm so gut es geht abzuspulen und es war offensichtlich etwas kompliziert, weil der Wind und die Streckenbedingungen ziemlich knifflig waren.»

Horner äusserte sich in der Mittagspause auch zu den geplanten Sprintrennen in diesem Jahr, die an drei Rennwochenenden das klassische Qualifying am Samstag ersetzen sollen. «Es gibt immer eine Million Gründe, etwas nicht zu tun, aber das Konzept ist interessant. Ich denke, es ist vernünftig, das an drei Veranstaltungen auszuprobieren, warum sollten wir es also nicht versuchen? Wir hoffen, dass sie ein interessantes Spektakel bieten werden und wenn die GP-Organisatoren das gerne tun wollen, dann unterstützen wir das auch mit Freude.»

Bahrain-Test, Tag 1, Stand nach sechs Stunden

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,412 min (94)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,809 (20)

3. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45)

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74)

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,860 (25)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,767 (25)

7. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:32,959 (101)

8. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:32,869 (29)

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59)

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63)

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51)

12. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (57)

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:38,227 (16)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:35,419 (28)

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15)

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:39,252 (12)