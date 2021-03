Toto Wolff (Mercedes): Hartes Urteil zum eigenen Auto

​Nach sieben Weltmeister-Titeln in Folge hat Mercedes einen mässigen Wintertest gezeigt – Auto nicht schnell genug, Defekte, Handling mangelhaft. Teamchef Toto Wolff ist skeptisch für den Saisonstart.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist keiner, der davon ausgeht, dass sein Team dominant bleibt. Immer wieder hat der 49jährige Wiener betont: Ein Grund für die anhaltend starken Leistungen von Mercedes-Benz ist der gemeinsame Wille, nie Selbstgefälligkeit einschleichen zu lassen.

Auch Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat das verinnerlicht. Der Engländer formulierte das so: «Wir reisen zu einem Rennen und tun so, als hätten wir noch nie etwas gewonnen. Ich weiss, das klingt seltsam, aber genau das ist unsere Einstellung, wenn wir in ein Rennwochenende gehen.»

Basierend auf den dreitägigen Wintertests von Bahrain gilt: Mercedes ist nicht Favorit, das ist Red Bull Racing-Honda. Denn für ihre Verhältnisse haben die Dauer-Weltmeister von Mercedes (sieben Titel in Folge) einen mässigen Test gezeigt. Es gab Schwierigkeiten mit der Standfestigkeit und dem Handling, daraus resultierend mangelte es an Speed.

Teamchef Toto Wolff vor dem Saisonbeginn: «Es fühlt sich so an, als ob wir in der jüngeren Vergangenheit viel Zeit in Bahrain verbracht haben und das mit gemischten Gefühlen. Alles in allem waren es drei schwierige Testtage für uns. Der neue W12 war nicht so stabil und berechenbar und lag nicht so gut wie die Autos einiger unserer Konkurrenten. Red Bull Racing sah sowohl auf längeren als auch auf kürzeren Versuchen stark aus, aber bei Testfahrten gilt natürlich immer, dass man die wahre Leistungfähigkeit nicht genau kennt.»

«Fest steht jedoch, dass wir nun unsere Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Sobald der dritte Testtag zu Ende war haben wir unsere Köpfe zusammengesteckt und damit begonnen, darüber nachzudenken, wie wir in wenigen Tagen stärker nach Bahrain zurückkehren können.



«Obwohl die Autos einige Teile mit ihren Vorgängern gemeinsam haben, gab es dennoch erhebliche Regeländerungen, die wir interpretieren und bewältigen mussten. Gleichzeitig mussten wir unsere Arbeitsweise als Reaktion auf die Budgetobergrenze anpassen. Aber wie wir aus der Vergangenheit wissen, lernen wir aus den schwierigen Momenten am meisten.»



«Die größte Stärke unseres Teams sind unsere Leute und unsere Werte, und ich weiß, dass wir uns nach einem harten Test gestärkt zurückmelden können. Jetzt freue ich mich darauf, diese spannende, neue Saison in Angriff zu nehmen und zu sehen, welche Fortschritte wir erzielen können und wie wir uns in Bahrain schlagen werden.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2