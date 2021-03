Fernando Alonso: «Bin keine 20 Jahre älter!»

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso wundert sich über die vielen Fragen zu seinem Alter. Der 39-Jährige erklärt: «So alt bin ich nun auch wieder nicht, deshalb bin ich etwas überrascht.»

Nach zwei Jahren Pause kehrt Fernando Alonso mit dem Alpine F1 Team in die Formel 1 zurück. Der zweifache Weltmeister hat sich für sein Comeback-Jahr kein festes Ziel gesetzt, beteuert er an der FIA-Pressekonferenz in Bahrain: «Ich will mich selbst auf die Probe stellen und dem Team in dieser wichtigen Phase der Transformation von Renault zu Alpine helfen. Ich denke, das Team hat eine grossartige Zukunft vor sich und ich kann der Mannschaft mit meinem Wissen und meiner Erfahrung helfen, den richtigen Schwung zu finden.»

«Natürlich wollen wir alle gewinnen, aber jeden Rennsonntag kann das nur ein Fahrer und am Ende des Jahres steht auch nur ein Fahrer als Weltmeister fest», mahnt der 32-fache GP-Sieger. «Das sind also Ziele, die sehr schwer zu erreichen sind. Ich werde das Projekt als Erfolg ansehen, wenn wir es schaffen, zusammen als Team und Fahrer zu wachsen und eher früher als später wieder vorne mitkämpfen können», stellt er klar.

Einen Zeitrahmen habe er sich angesichts seines Alters von 39 Jahren noch nicht gesteckt, erklärt er auf die entsprechende Frage: «Die Formel 1 und der Sport sind ganz generell keine exakten Wissenschaften, man kann also nicht verlässlich Pläne schmieden. Du versuchst einfach, das Ganze so erfreulich wie möglich zu gestalten und gleichzeitig arbeitest du natürlich sehr hart, um die richtigen Resultate zu liefern und deine Träume zu erfüllen.»

Und der stolze Asturier fügt an: «Die Frage nach meinem Alter wiederholt sich, aber so alt bin ich nun auch wieder nicht, deshalb bin ich etwas überrascht. Es ist ja nicht so, dass der Weltmeister, der Mann, der alles dominiert, so viel jünger wäre, er ist selbst 35 oder 36 Jahre alt. Ich bin keine 20 Jahre älter als er.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi