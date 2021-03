Fernando Alonso: Besser als Hamilton und Verstappen

​An mangelndem Selbstvertrauen leidet Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso nicht. Der 39jährige auf die Frage, ob er noch so gut sei wie Gegner des Kalibers Hamilton, Verstappen & Co.: «Nein, ich bin besser.»

Fernando Alonso ist zurück in der Königsklasse, der 39jährige Spanier bestreitet am kommenden Wochenende für Alpine (früher Renault) seinen 313. WM-Lauf. Bei den Wintertests hat Alpine einen soliden Eindruck hinterlassen, und Alonso ist erfolgshungrig wie ein 20-Jähriger. Gegenüber BBC Sport sagt der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 in einer Videoschaltung: «Ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Saison, mit einem Startfeld einer wunderbaren Mischung. Wir haben überaus talentierte, junge Fahrer, welche in den Nachwuchsklassen tolle Leistungen gezeigt haben. Und dann haben wir die Champions wie Lewis, Sebastian und Kimi.»

«Max Verstappen ist zwar ein Vertreter der jungen Generation, aber er fährt inzwischen schon seine siebte Saison. Das alles ergibt ein grandioses Fahrerfeld, für jeden Piloten eine tolle Herausforderung.» Auf die Frage, ob er so gut wie die genannten Piloten sei, meint der 32fache GP-Sieger keck: «Nein, ich bin besser.»

Alonso hat immer betont, 2021 werde ein Übergangsjahr. Fernando sagt weiter: «Natürlich will ich schon in der kommenden Saison gut abschneiden, das mittelfristige Ziel besteht darin, Rennen zu gewinnen und ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können. Uns ist gleichzeitig klar, dass dies 2021 nicht möglich sein wird. Die Regeln sind ungefähr die gleichen wie im vergangenen Jahr, und Wunder gibt es in unserem Sport nicht.»

«Aber 2022 kommt unsere grosse Chance. Dann erhalten wir in der Formel 1 eine komplett neue Fahrzeugeneration, und das kann das Kräfteverhältnis über den Haufen werfen. Wir wollen dabei die Gegner überraschen, darauf arbeiten wir hin.»



Alonso wurde auch auf seinen Radunfall vom Februar 2021 angesprochen. Fernando meint: «Ich hatte wirklich grosses Glück. Ich musste mich operieren lassen, aber das beeinträchtigt mich jetzt beim Fahren in keiner Weise.»





